Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu Bodrum’da tatil sezonunu açtı

Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu, yaz tatiline birlikte çıktı. Ünlü oyuncular, sezonun ilk durağı olarak Bodrum Cennet Koyu’nu tercih etti. Gözlerden uzak bir tatil isteyen ikili, arkadaşlarına ait bir tekneye botla geçerken objektiflere takıldı.

Oyuncuların tekne keyfi objektiflerde

Yaz sezonunu birlikte açan Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu, Bodrum’un en gözde koylarından biri olan Cennet Koyu’nda görüntülendi. İkili, sahilden bindikleri botla arkadaşlarının teknesine geçti. Doğallıkları ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken oyuncular, yazın keyfini doyasıya çıkardı.

Rıza Kocaoğlu denize atladı, Yılmaz Erdoğan sohbeti tercih etti

Sıcak havada Rıza Kocaoğlu, serinlemek için denize girdi. Yüzerek serinleyen oyuncu, yazın gelişini adeta kutladı. Öte yandan Yılmaz Erdoğan, tekneye geçtiğinde iş insanı Muzaffer Yıldırım’ın sevgilisiyle uzun süre sohbet etti. Bu anlar da objektiflerden kaçmadı.