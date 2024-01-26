Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizi geccesinde karşılıklı göbek attı!

İnci Taneleri dün ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi hem reytinglerde zirvede yer alırken hem de sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı. İnci Taneleri oyuncuları ve dizi ekibi ilk bölümü birlikte izledi. Ardından da Sincanlı Erkal'ın şarkıları eşliğinde eğlendi.

Dizinin başrol oyuncuları Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün karşılıklı göbek attıkları sahneler sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

İşte o anlar...



Dizinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanarak büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. İnci Taneleri, sadece reytinglerde değil, aynı zamanda sosyal medyada da geniş bir etkileşim sağlayarak gündemde önemli bir yer edindi. İlerleyen bölümlerde de izleyicilere keyifli anlar yaşatması beklenen dizi, şimdiden büyük bir hayran kitlesi kazanmış gibi görünüyor.