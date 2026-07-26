MasterChef'te Beklenmedik Ayrılık! Somer Şef Resti Çekti

MasterChef'te Esra'nın gözyaşları içinde yarışmadan ayrılması geceye damga vurdu. Somer Şef'in sert açıklaması ise sosyal medyada tartışma yarattı.

MasterChef'te Beklenmedik Ayrılık! Somer Şef Resti Çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 16:37

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girme heyecanı tüm hızıyla devam ederken son bölümde yaşanan bir gelişme izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Esra'nın ekranda yer almaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kişi "Esra yarışmadan ayrıldı mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Bölüm ilerledikçe yaşananların perde arkası da ortaya çıktı.

Gözyaşları Her Şeyi Değiştirdi

Esra için yarışmanın son bölümü oldukça zor geçti. Hazırladığı yemekten memnun kalmayan yarışmacı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Duygularına hakim olamayan Esra gözyaşları içinde "Yarışmak istemiyorum ben" diyerek stüdyoda herkesi şaşırttı.

Yemeğinin beklediği gibi olmaması moralini iyice bozarken kısa süre sonra yarışmaya devam etmek istemediğini belirtti. Bu anlar hem stüdyodaki yarışmacıları hem ekran başındaki izleyicileri duygulandırdı.

Somer Şef'ten Çok Konuşulacak Sözler

Esra'nın kararı sonrası jüri üyeleri de konuyla ilgili açıklama yaptı. Özellikle Somer Şef'in sözleri sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Somer Şef Esra'nın kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldığını belirterek oldukça net ifadeler kullandı. "Yukarı gelmemeyi tercih etmiş. Herkes buraya hayalleri için geliyor. Buranın zorluğuna ve eleştirilerine dayanamıyorsanız MasterChef'te ne işiniz var? İsteyen gelir, istemeyen gider." sözleri yarışmanın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken izleyiciler arasında da farklı yorumlar yapıldı. Kimileri Somer Şef'e hak verirken kimileri ise Esra'nın yaşadığı baskının kolay olmadığını dile getirdi.

Esra Kimdir?

MasterChef Türkiye'ye Antalya'dan katılan Esra Türk aslen Diyarbakırlı. Yarışmada yaklaşık bir buçuk yıllık sektör deneyimine sahip olduğunu söyleyen Esra mutfakta aslında daha uzun bir geçmişi bulunduğunu ancak hayatında yeni bir sayfa açtığını anlatmıştı.

Ana kadroya kalma hedefiyle yarışmaya başlayan Esra'nın beklenmedik vedası sezonun en çok konuşulan gelişmelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Özellikle yarışma sırasında yaşadığı duygusal anlar ve ardından gelen ayrılık kararı izleyicilerin uzun süre konuşacağı olaylardan biri oldu.

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