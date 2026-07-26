Volkan Demirel'in Eşi İçini Döktü! Gerçekleri Tek Tek Açıkladı

Zeynep Sever Demirel katıldığı bir programda hem evliliği hem annelik yolculuğuyla ilgili içten açıklamalar yaptı. Yıllardır Volkan Demirel ile mutlu bir evlilik sürdüren Sever ilişkilerinin dışarıdan göründüğü kadar kusursuz olmadığını ama her zaman emek vererek ayakta tuttuklarını anlattı.

Evlilik Emekle Ayakta Duruyor

Zeynep Sever evliliğin tek taraflı fedakârlıkla yürümediğini iki kişinin de aynı çabayı göstermesi gerektiğini söyledi. Çok genç yaşta Volkan Demirel'le evlendiğini ve bu kararın ardından ülkesini değiştirerek yepyeni bir hayata başladığını hatırlattı.

Kendi payına düşen fedakârlıkları yaptığını söyleyen Sever Volkan Demirel'in de yaş farkından kaynaklanan gençlik heyecanlarını ve zaman zaman çocuksu tavırlarını anlayışla karşıladığını dile getirdi. "O bana bir adım attı, ben ona bir adım attım" sözleriyle ilişkilerinin temelini özetledi. Ayrıca hiçbir evliliğin ve hiçbir insanın kusursuz olmadığını, önemli olanın sorunlar karşısında birlikte mücadele edebilmek olduğunu vurguladı.

Üç Çocuklu Mutlu Bir Aile

Çift yıllar içinde ailelerini büyüttü. 2014'te Yade 2017'de Yeda ve geçtiğimiz yıl da Yasmin dünyaya geldi. Bir dönem haklarında çıkan boşanma iddiaları çok konuşulsa da bu süreci geride bırakan çift, yollarına birlikte devam etmeyi tercih etti.

Hamilelikte Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı

Zeynep Sever özellikle üçüncü hamileliği sırasında günlük tuttuğunu da paylaştı. Bu dönemin hem fiziksel hem psikolojik açıdan kendisini oldukça zorladığını söyledi.

İlk hamileliğinde tam 30 kilo aldığını anlatan Sever sosyal medyada sürekli karşısına çıkan "hamileliğinde hiç kilo almayan ünlüler" haberlerinden etkilendiğini itiraf etti. Hatta bir dönem şişlik nedeniyle Volkan Demirel'in ayakkabılarını giymek zorunda kaldığını gülerek anlattı.

Yaşadığı bu baskılar yüzünden hamilelik sürecini olduğu gibi kayıt altına almaya karar verdiğini söyleyen Zeynep Sever kadınların sosyal medyadaki kusursuz görüntülere kendilerini kaptırmaması gerektiğini de samimi sözlerle ifade etti.