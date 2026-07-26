Feyza Civelek'in Kardeşi de Sette! O Rol Çok Konuşulacak

Yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak Anne Yarısı dizisinden dikkat çeken bir haber geldi. Kadroya katılan son isim ise magazin dünyasının yakından tanıdığı bir soyadı taşıyor. Feyza Civelek'in kardeşi Ömer Nadir Civelek de oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açarak dizinin ekibine dahil oldu.

Ablasının İzinden Gidiyor

Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Feyza Civelek'in ardından şimdi de kardeşi Ömer Nadir Civelek ekran yolculuğuna başlıyor. Oyunculuğu tercih eden genç isim yeni sezonda Anne Yarısı dizisinde izleyici karşısına çıkacak.

Dizide Özcan karakterini canlandıracak olan Ömer Nadir Civelek hikâyede Ali karakterinin halası Altın'ın küçük oğluna hayat verecek. Böylece genç oyuncu önemli isimlerin yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna katılmış oldu.

Çekimler İçin Geri Sayım Başladı

NTC Medya'nın NOW için hazırladığı Anne Yarısı dizisinde hazırlıklar tamamlanmak üzere. Oyuncular bu hafta ilk kez okuma provasında bir araya gelecek. Ardından ekip 1 Ağustos'ta başlayacak çekimler için sete çıkacak.

Dizinin ilk sahneleri İzmir'de çekilecek. Daha sonra ekip rotasını Kapadokya'ya çevirecek ve hikâyenin büyük bölümü burada hayat bulacak. Başrollerde ise Cihangir Ceyhan ile Burcu Özberk yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Semih Bağcı oturuyor.

Ailece Aynı Projede Buluşuyorlar

Bu projeyi farklı kılan detaylardan biri de Civelek ailesinin aynı yapımda buluşması oldu. Dizinin senaristleri arasında, Kızılcık Şerbeti'nin de senaryosunda imzası bulunan Melis Civelek yer alıyor. Yani Ömer Nadir Civelek, annesinin kaleme aldığı hikâyede rol alırken ablası Feyza Civelek de uzun süredir ekranlarda oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Henüz sete çıkmadan dikkatleri üzerine çeken Anne Yarısı güçlü oyuncu kadrosu ve aile bağlarıyla şimdiden yeni sezonun en merak edilen dizileri arasında gösterilmeye başlandı.