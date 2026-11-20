Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Rodin Erdoğan Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin gala gecesinde kameralar karşısına geçti. Kanada'da bulunan annesi Belçim Bilgin'i temsilen geceye katılan 17 yaşındaki Rodin Erdoğan hem son haliyle dikkat çekti hem de basın mensuplarına ilk kez röportaj verdi.

Belçim Bilgin'in Yerine Galaya Katıldı

Yapımcılığını Böcek Film ve Benesta'nın üstlendiği başrollerinde Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever 3 dün akşam düzenlenen görkemli bir gala ile sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Sanat ve sinema dünyasından pek çok ismin katıldığı gecenin en çok ilgi gören konuğu ise uzun süredir kameralardan uzak büyütülen Rodin Erdoğan oldu.

"Filmi İzlerken Çok Duygulandım ve Ağladım"

Annesi Belçim Bilgin’in filmi Rodin Erdoğan’ı ağlattı ♦️ “Aşk Tesadüfleri Sever 3” filminin dün akşam yapılan galasında ilk filmin Deniz’i Belçim Bilgin’i oğlu Rodin Erdoğan temsil etti. Bilgin’in flashback sahnelerle renk kattığı filmin bitiminde yeni kadın başrol oyuncusu Devrim Özkan’la bir araya gelen Rodin, annesinin Kanada’da olduğunu söyledi. ♦️Babası Yılmaz Erdoğan ve annesi Belçim Bilgin’in izinden gidebileceğinin sinyalini veren Rodin Erdoğan “Aşk Tesadüfleri Sever 3” filmini izlerken çok duygulandığını ve ağladığını söyledi. ???? https://t.co/L0ccQt3BxZ — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) November 19, 2026

Şimdilerde 17 yaşında bir delikanlı olan Rodin Erdoğan gala gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak ilk kez kamera karşısında röportaj verdi. Annesi Belçim Bilgin'in Kanada'da bulunması nedeniyle geceye onun yerine katıldığını ifade eden Erdoğan filmi izlerken duygusal anlar yaşadığını belirtti ve Aşk Tesadüfleri Sever 3'ü izlerken çok duygulandığını ve ağladığını dile getirdi.