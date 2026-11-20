Son olarak Yalı Çapkını dizisinde izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Pelin Akil ikiz kızları Alin ve Lina'nın eski eşi Anıl Altan ile birlikte GTA 6 oynadığını öğrenince yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. WhatsApp üzerinden eski eşine esprili bir dille tepki gösteren Akil aralarında geçen komik diyaloğu Instagram hesabında yayımladı.

"Alin ve Lina Babalarıyla Yine Dolu Dolu Bir Gün Geçirmiş"

Sosyal medyayı aktif biçimde kullanan Pelin Akil ikiz kızları Alin ve Lina'nın babaları Anıl Altan ile geçirdikleri günün detaylarını öğrenince tepkisini gizleyemedi. Altan'ın kızlarına video oyunu oynatmasına şaşıran ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Alin ve Lina babalarıyla yine dolu dolu bir gün geçirmiş. Ben hâlâ hangi deniz diye soruyorum."

Anıl Altan'dan Esprili "Hayata Hazırlanıyorlar" Yanıtı

Pelin Akil’in yayımladığı WhatsApp ekran görüntülerinde ikilinin eğlenceli atışması dikkat çekti. Akil'in eski eşine "Gelecek linçlere cevap verirsin. Ben uğraşamıyorum seninle" sözleriyle takıldığı görülürken Anıl Altan'ın ise bu mesaja "Ama sınırını aşan birisi olursa da nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyorlar. Hayata hazırlanıyorlar" şeklinde esprili bir karşılık verdiği yer aldı.

Eski eşinin bu savunması karşısında kahkahasını gizleyemeyen Pelin Akil diyaloğu "Çok iyi. Yarın öğretmen 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sorarsa 'Pilotum zaten' derler" sözleriyle sürdürerek takipçilerini güldürdü.