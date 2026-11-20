2007-2016 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Çiğdem Batur sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Tarihi yarımadanın en çok ziyaret edilen noktalarından Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Batur cami içerisindeki koku sorununa dikkat çeken ifadeleriyle kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

"Sayın Yetkililer Bakın Şu Kokuya Bir Çözüm Bulun"

Ziyareti sırasında çektiği görüntüyü takipçileriyle paylaşan Çiğdem Batur yaşadığı rahatsızlığı dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu. Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu ekledi:

"Sayın yetkililer bakın şu Sultanahmet Camii'ndeki ayak kokusuna bi çözüm bulun rezil oluyoruz dünyaya. Başım döndü ayak kokusundan yeminle."

Paylaşımı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sayın yetkililer bakın şu Sultanahmet Camii’ndeki ayak kokusuna bi çözüm bulun rezil oluyoruz dünyaya. Başım döndü ayak kokusundan yeminle ????‍???? https://t.co/W9BCDej5Ue — cigdembatur (@cigdembaturs) November 19, 2026

Çiğdem Batur’un Sultanahmet Camii'ne yönelik bu çıkışı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar yoğun turist ziyareti nedeniyle yaşanan soruna dikkat çektiği için oyuncuya hak verirken bir kesim ise üslubunu eleştirerek tepki gösterdi. Tartışma yaratan paylaşım magazin ve sosyal medya gündeminde geniş yer buldu.