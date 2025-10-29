Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin’in Oğlu Rodin: “Oyuncu Değil Futbolcu Olacağım”

Rodin Erdoğan’dan Kariyer Açıklaması

Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin’in 16 yaşındaki oğulları Rodin Erdoğan, kariyer planıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bağlantı Hatası adlı filmin galasında annesini yalnız bırakmayan Rodin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç isim, oyunculuğu tercih etmeyeceğini belirtti ve hedefinin profesyonel futbolcu olmak olduğunu söyledi. Şu anda Ayazağaspor altyapısında oynayan Rodin, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu da dile getirdi.

Rodin, ailesinin sanat dünyasındaki konumuna rağmen kendi yolunu çizmeyi amaçladığını vurguladı. Annesi ve babasının başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden genç isim, buna rağmen kariyerini spor üzerinden şekillendirmek istediğini belirtti.

“Kendim Olarak Bir Yerde Var Olmak İstiyorum”

Gala gecesinde duygularını paylaşan Belçim Bilgin, oğlunun yanında olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Bilgin, “İlk galam gibi hissediyorum” sözleriyle duygularını aktardı. Rodin ise annesi ve babası için “İkisi de mükemmel oyuncular. Gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kariyer tercihiyle ilgili konuşan Rodin, “Anne - baba olarak değil, kendim olarak bir yere ismim olsun istiyorum. Bu yüzden oyunculuk düşünmüyorum.” sözleriyle tercihini net bir şekilde ifade etti.

Belçim Bilgin Yeni Rolü İçin Heyecanlı

Gala gecesinde SHOW TV’de başlayacak olan Bereketli Topraklar dizisi hakkında da açıklamalar yapıldı. Belçim Bilgin, dizide Zehra karakterine hayat vereceğini söyledi. Rolün kendisi için oldukça özel olduğunu belirten oyuncu, sette her gün heyecan yaşadığını ifade etti. Bilgin, “Bu rol, beni daha önce bilmediğim derinliklere götürdü.” dedi.

Adana Çekimleri ve Engin Akyürek Yorumu

Dizi çekimlerinin Adana’da gerçekleştiğini belirten Bilgin, şehrin tarihi, insanı ve özellikle mutfağıyla kendisini etkilediğini söyledi. Ayrıca rol arkadaşı Engin Akyürek’ten övgüyle bahsetti. Akyürek’in oyunculuğunu yıllar içinde derinleştirdiğini ve sette kurduğu ilişkilerle özel bir noktada durduğunu ifade etti.