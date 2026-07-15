Bertuğ Yıldırım Ve Eşi Bebeklerine Öyle Bir İsim Verdi ki...

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile eşi Oriana Yıldırım ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Oğullarına verdikleri "Fernando Savaş" ismi ise dikkat çekti.

Bertuğ Yıldırım Ve Eşi Bebeklerine Öyle Bir İsim Verdi ki...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2026 12:24

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım bu kez attığı gollerle değil özel hayatındaki güzel bir gelişmeyle gündeme geldi. RAMS Başakşehir forması giyen genç futbolcu ile eşi Oriana Yıldırım ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiftin mutluluğu kısa sürede spor ve magazin dünyasında konuşulan konular arasına girdi.

İlk Kez Anne Ve Baba Oldular

Bertuğ Yıldırım ile Portekizli model Oriana Correia Gomes geçtiğimiz mart ayında evlenmişti. Evliliklerinin ardından bebek beklediklerini açıklayan çift, uzun süredir bu mutlu günü heyecanla bekliyordu. Beklenen haber sonunda geldi ve çiftin ilk çocukları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Yakın çevrelerinin de büyük sevinç yaşadığı öğrenilirken, genç çiftin anne ve baba olmanın heyecanını doyasıya yaşadığı belirtildi. İlk çocuklarını kucaklarına alan Bertuğ ve Oriana için bu günün unutulmaz bir anı olduğu ifade ediliyor.

Bebeğin İsmi Dikkat Çekti

Doğum haberinin ardından en çok konuşulan konu ise bebeklerine verdikleri isim oldu. Çift, oğullarına Fernando Savaş adını verdi. Hem yabancı hem Türkçe isimden oluşan bu tercih sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar ismi oldukça farklı ve anlamlı bulurken bazıları da bu seçimin sürpriz olduğunu dile getirdi. Özellikle "Fernando" ismi sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Tebrik Mesajları Yağdı

Bebeğin dünyaya gelmesinin ardından Bertuğ Yıldırım ve Oriana Yıldırım'a çok sayıda tebrik mesajı gönderildi. Futbol camiasından arkadaşları yakın dostları ve taraftarlar genç çifte mutluluk dileklerini iletti.

Henüz çift tarafından bebekle ilgili detaylı bir paylaşım yapılmasa da doğum haberi kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Kariyerinde yeni sezona hazırlanan Bertuğ Yıldırım, artık özel hayatında da bambaşka bir heyecan yaşıyor. İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan milli futbolcunun önümüzdeki günlerde eşi ve oğlu Fernando Savaş ile birlikte yapacağı paylaşımlar da şimdiden merakla bekleniyor.

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