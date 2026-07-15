Bebek Sahili'nde Olay Görüntü! Lucas Torreira Yeni Sevgilisiyle Yakalandı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira bu kez sahadaki performansıyla değil özel hayatıyla konuşuluyor. Bir süredir adı yeni bir ilişkiyle anılan Uruguaylı futbolcu İstanbul Bebek Sahili'nde yaptığı akşam yürüyüşü sırasında yanında bulunan gizemli kadınla objektiflere takıldı. Böylece yeni aşk iddiaları da iyice güçlenmiş oldu.

Bebek Sahili'nde Dikkat Çeken Yürüyüş

Akşam saatlerinde Bebek'te yürüyüş yapan Torreira'nın oldukça rahat bir tavır sergilediği görüldü. Elindeki kahve termosuyla sahilde dolaşan futbolcu zaman zaman yürüyüşüne kısa molalar vererek kahvesini içti. Ancak kameraları fark ettiği anda kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Yanındaki kadın ise görüntü vermemek için yüzünü elleriyle kapatmaya çalıştı. Buna rağmen ikili objektiflerden kaçamadı ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Taraftarlarını Kırmadı

Yaşanan kısa şaşkınlığın ardından Torreira'nın keyfi yerine geldi. Sahilde kendisini gören Galatasaray taraftarları yıldız futbolcunun yanına gelerek fotoğraf çektirmek istedi. Torreira da yoğun ilgiye kayıtsız kalmadı ve isteyen herkesle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sempatik tavırlarıyla bilinen futbolcu taraftarlarıyla kısa süre sohbet ettikten sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Bu samimi davranışı da sosyal medyada birçok kişinin beğenisini topladı.

Yeni Aşk İddiaları Güçlendi

Torreira'nın daha önce oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişki uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Ayrılığın ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden futbolcu, uzun süredir bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Bebek Sahili'nde çekilen son görüntüler ise yeni bir ilişkinin başladığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Yürüyüşün ardından ikili birlikte Torreira'nın aracına binerek bölgeden ayrıldı. Henüz yıldız futbolcudan ya da yanında görüntülenen kadından resmi bir açıklama gelmese de, ortaya çıkan kareler sosyal medyada en çok konuşulan magazin haberlerinden biri haline geldi.