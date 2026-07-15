David Garrett'tan İstanbul Çıkarması! Konser Tarihi Açıklandı

Dünyaca ünlü keman virtüözü David Garrett "Millennium Symphony" turnesi kapsamında 29 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak.

David Garrett'tan İstanbul Çıkarması! Konser Tarihi Açıklandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2026 14:10

Dünyaca ünlü keman virtüözü David Garrett uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçının merakla beklenen "Millennium Symphony" turnesinin duraklarından biri de İstanbul olacak. Müzikseverler için heyecan yaratan konser 29 Ağustos akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

David Garrett'ın sahne performanslarını daha önce izleyenler sanatçının klasik konser anlayışının çok ötesine geçtiğini iyi biliyor. Bu nedenle konserin şimdiden büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Klasik Müzik İle Pop Aynı Sahnede

David Garrett'ı farklı kılan en önemli özelliklerden biri klasik müzik ile pop ve rock müziğini başarılı şekilde bir araya getirmesi. Yıllardır bu tarzın en güçlü temsilcileri arasında gösterilen sanatçı, kemanıyla alışılmışın dışında performanslara imza atıyor.

Son turnesinin merkezinde yer alan "Millennium Symphony" albümünde de günümüzün en sevilen şarkılarını kendi yorumuyla sahneye taşıyor. Böylece hem klasik müzik dinleyicilerine hem pop müzik sevenlere hitap eden farklı bir konser deneyimi sunuyor.

Dünyaca Ünlü Şarkılar Yeniden Yorumlanacak

Konserde dinleyicileri oldukça geniş bir repertuvar bekliyor. David Garrett son albümünde Beyoncé, Taylor Swift, The Weeknd ve Ed Sheeran gibi dünya çapında milyonlarca dinleyicisi bulunan sanatçıların sevilen şarkılarını keman eşliğinde yeniden yorumluyor.

Sanatçının bu eserleri tamamen kendine özgü düzenlemelerle sahneye taşıması konserlerinin en dikkat çeken yönlerinden biri olarak gösteriliyor. Daha önce büyük ilgi gören "Rock Symphonies" projesinin ardından hazırlanan bu yeni turne de müzikseverler tarafından merakla takip ediliyor.

İstanbul'da Unutulmaz Bir Gece Bekleniyor

Konserin organizasyonunu Stagepass üstlenirken etkinlik Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleşecek. Yaz akşamında düzenlenecek konserin yoğun ilgi görmesi beklenirken, David Garrett'ın enerjik sahne performansı, güçlü orkestra eşliği ve farklı müzik tarzlarını buluşturan yorumuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor. Özellikle hem klasik müzik hem de popüler şarkıları sevenler için bu konser yaz sezonunun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olmaya aday görünüyor.

Benzer Haberler
İbrahim Kutluay'dan Arda Turan'a Sürpriz Ziyaret! İbrahim Kutluay'dan Arda Turan'a Sürpriz Ziyaret!
Bebek Sahili'nde Olay Görüntü! Lucas Torreira Yeni Sevgilisiyle Yakalandı Bebek Sahili'nde Olay Görüntü! Lucas Torreira Yeni Sevgilisiyle Yakalandı
Haluk Levent'ten Şok İtiraf! Haluk Levent'ten Şok İtiraf! "Yolsuzluk Değil, Usulsüzlük Yaptım"
Bertuğ Yıldırım Ve Eşi Bebeklerine Öyle Bir İsim Verdi ki... Bertuğ Yıldırım Ve Eşi Bebeklerine Öyle Bir İsim Verdi ki...
Hande Erçel'in Tatilinde Tek Kişi Vardı! Hande Erçel'in Tatilinde Tek Kişi Vardı!
Çağla Şıkel'in Tatili Bir Anda Kâbusa Döndü! Kameralar Kaydetti Çağla Şıkel'in Tatili Bir Anda Kâbusa Döndü! Kameralar Kaydetti
ÇOK OKUNANLAR
Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!
  • 09-07-2026 15:55

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Sahillerde Simge ve İlkay Şencan Rüzgarı! Plajdan Sarmaş Dolaş Aşk Karesi Geldi!
  • 09-07-2026 13:45

Sahillerde Simge ve İlkay Şencan Rüzgarı! Plajdan Sarmaş Dolaş Aşk Karesi Geldi!

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!