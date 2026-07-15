David Garrett'tan İstanbul Çıkarması! Konser Tarihi Açıklandı

Dünyaca ünlü keman virtüözü David Garrett uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçının merakla beklenen "Millennium Symphony" turnesinin duraklarından biri de İstanbul olacak. Müzikseverler için heyecan yaratan konser 29 Ağustos akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

David Garrett'ın sahne performanslarını daha önce izleyenler sanatçının klasik konser anlayışının çok ötesine geçtiğini iyi biliyor. Bu nedenle konserin şimdiden büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Klasik Müzik İle Pop Aynı Sahnede

David Garrett'ı farklı kılan en önemli özelliklerden biri klasik müzik ile pop ve rock müziğini başarılı şekilde bir araya getirmesi. Yıllardır bu tarzın en güçlü temsilcileri arasında gösterilen sanatçı, kemanıyla alışılmışın dışında performanslara imza atıyor.

Son turnesinin merkezinde yer alan "Millennium Symphony" albümünde de günümüzün en sevilen şarkılarını kendi yorumuyla sahneye taşıyor. Böylece hem klasik müzik dinleyicilerine hem pop müzik sevenlere hitap eden farklı bir konser deneyimi sunuyor.

Dünyaca Ünlü Şarkılar Yeniden Yorumlanacak

Konserde dinleyicileri oldukça geniş bir repertuvar bekliyor. David Garrett son albümünde Beyoncé, Taylor Swift, The Weeknd ve Ed Sheeran gibi dünya çapında milyonlarca dinleyicisi bulunan sanatçıların sevilen şarkılarını keman eşliğinde yeniden yorumluyor.

Sanatçının bu eserleri tamamen kendine özgü düzenlemelerle sahneye taşıması konserlerinin en dikkat çeken yönlerinden biri olarak gösteriliyor. Daha önce büyük ilgi gören "Rock Symphonies" projesinin ardından hazırlanan bu yeni turne de müzikseverler tarafından merakla takip ediliyor.

İstanbul'da Unutulmaz Bir Gece Bekleniyor

Konserin organizasyonunu Stagepass üstlenirken etkinlik Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleşecek. Yaz akşamında düzenlenecek konserin yoğun ilgi görmesi beklenirken, David Garrett'ın enerjik sahne performansı, güçlü orkestra eşliği ve farklı müzik tarzlarını buluşturan yorumuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor. Özellikle hem klasik müzik hem de popüler şarkıları sevenler için bu konser yaz sezonunun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olmaya aday görünüyor.