İbrahim Kutluay'dan Arda Turan'a Sürpriz Ziyaret!

İbrahim Kutluay teknik direktör Arda Turan'ı ziyaret etti. İkilinin samimi buluşmasından paylaşılan kare kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İbrahim Kutluay'dan Arda Turan'a Sürpriz Ziyaret!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2026 13:46

Spor dünyasının iki tanınan ismi İbrahim Kutluay ile Arda Turan sürpriz bir buluşmayla yeniden gündeme geldi. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay teknik direktörlük kariyerini sürdüren Arda Turan'ı ziyaret etti. İkilinin birlikte çektirdiği kare sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede büyük ilgi gördü.

Farklı branşlarda uzun yıllar Türk sporuna önemli katkılar sağlayan iki ismi aynı karede gören takipçiler paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Samimi Kareler Dikkat Çekti

Paylaşılan fotoğraflarda Kutluay ve Turan'ın oldukça samimi olduğu görüldü. Buluşmanın içeriğiyle ilgili detay paylaşılmasa da spor camiasında dostluk mesajı olarak değerlendirilen kareler kısa sürede birçok sayfada yeniden paylaşıldı.

Takipçiler de iki başarılı ismi bir arada görmenin güzel olduğunu belirterek "Efsaneler buluşmuş", "Sporun iki önemli ismi aynı karede" ve "Harika bir dostluk" gibi yorumlar yaptı.

İbrahim Kutluay'ın Ailesi De Gündemdeydi

İbrahim Kutluay, son dönemde sadece spor kariyeriyle değil ailesiyle ilgili haberlerle de zaman zaman gündeme geliyor. Kutluay, 2005 yılında Türkiye güzeli Demet Şener ile evlenmiş, bu evlilikten Ömer ve İrem adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Yaklaşık 13 yıl süren evlilik 2018 yılında sona ermiş olsa da ikili çocukları söz konusu olduğunda bir araya gelmeye devam ediyor. Bu tavırları da birçok kişi tarafından takdirle karşılanıyor.

Oğulları İçin Aynı Tribünde Yer Aldılar

İbrahim Kutluay ve Demet Şener kısa süre önce FIBA U17 Dünya Kupası'nda mücadele eden oğulları Ömer Kutluay'ı desteklemek için tribünde yan yana görüntülenmişti. Kızları İrem'in de yer aldığı o anlar sosyal medyada ilgi görmüş ve eski eşlerin çocukları için gösterdiği ortak tutum olumlu yorumlar almıştı.

Şimdi ise İbrahim Kutluay'ın Arda Turan'la gerçekleştirdiği buluşma gündemde. Paylaşılan kare spor dünyasında dostluk ve dayanışmanın güzel bir örneği olarak değerlendirilirken iki ismin yeniden bir araya gelmesi takipçilerinin de ilgisini çekmeyi başardı.

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