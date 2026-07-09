Sahillerde Simge ve İlkay Şencan Rüzgarı! Plajdan Sarmaş Dolaş Aşk Karesi Geldi!

DJ İlkay Şencan ile aşk yaşayan ünlü popçu Simge Sağın sevgilisiyle sarmaş dolaş tatil pozunu "koala" emojisiyle paylaştı. Simge'nin aşk karesi büyük ilgi gördü.

Sahillerde Simge ve İlkay Şencan Rüzgarı! Plajdan Sarmaş Dolaş Aşk Karesi Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 13:45

Türk pop müziğinin en üretken, başarılı ve hit şarkılarıyla listelerin zirvesinden inmeyen kadın vokallerinden Simge Sağın son dönemde sadece sahne performanslarıyla değil özel hayatındaki mutlu gelişmelere de adından söz ettiriyor. Yaklaşık 4 yıldır süren aşk orucunu ünlü DJ İlkay Şencan ile bozan ve 3 aydır gözlerden uzak huzurlu bir birliktelik yaşayan güzel popçu aşkını sosyal medyaya taşıdı. Yoğun konser takvimi ve stüdyo çalışmalarına kısa bir mola veren ünlü çift soluğu baş başa tatilde aldı.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili plajda verdikleri sarmaş dolaş ve aşk dolu kareyi kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Net ve çabasız mutluluğu gözlerinden okunan Simge'nin sevgilisinin kendisine sarıldığı o romantik anları bir "koala" emojisiyle paylaşması ise takipçilerini güldürürken internet dünyasında kısa sürede yüksek etkileşim oranlarına ulaştı.

"Evlendim, Boşandım... Şu An Bana Rüya Gibi Geliyor"

Aşk hayatında yüzü gülen ve  paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Simge Sağın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı samimi ve dürüst evlilik itirafıyla da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çok erken yaşlarda bir evlilik deneyimi yaşadığını ilk kez bu kadar net dile getiren başarılı sanatçı, geçmişteki bu evliliğini şu sözlerle nitelendirmişti:

"Ben evlendim bu arada. Boşandım ama bunu çok erken yaşta deneyimledim. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu an. Hayal gibi geliyor bana rüyamda görmüşüm gibi..."

Geçmişi geride bırakarak tamamen müziğine ve İlkay Şencan ile sürdürdüğü yeni ilişkisine odaklanan güzel şarkıcı plaj keyfiyle adeta enerji depoladı. Dijital platformlarda dakikalar içinde binlerce beğeni ve tebrik yorumu alan taze çift sergiledikleri bu doğal ve neşeli tabloyla haftanın en çok konuşulan magazin ve müzik manşetleri arasındaki yerini almayı başardı.

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