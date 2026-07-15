Haluk Levent'ten Şok İtiraf! "Yolsuzluk Değil, Usulsüzlük Yaptım"

Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yaklaşık üç saat süren sorguda banka hesaplarından dernek işlemlerine kadar birçok konuda açıklama yapan Levent'in sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Levent ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Banka Hesaplarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklamalar

Haluk Levent ifadesinde uzun süredir kendi adına banka hesabı kullanmadığını söyledi. Bunun sebebini ise sicilindeki sorunlar olarak açıkladı. Bu nedenle asistanı Yeliz Kaya adına açılmış banka hesaplarını kendisinin yönettiğini belirten Levent bazı borsa işlemlerinde ise Zafer Yay adına bulunan hesapları kullandığını ifade etti.

Bu açıklamalar soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri olurken hesap hareketleriyle ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

"Usulsüzlük Vardır Ama Yolsuzluk Değil"

İfadesinde en çok konuşulan bölüm ise Ahbap Derneği'ne ait çek ve senetlerle ilgili sözleri oldu. Levent bazı dönemlerde bu evrakları teminat olarak kullandığını ve bu süreçte yüksek miktarda borçlandığını kabul etti.

Ancak yaptığı işlemlerin yolsuzluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Levent bunun en fazla usulsüzlük olarak görülebileceğini söyledi. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada da en çok paylaşılan ifadeler arasında yer aldı.

80 Milyon Liralık Taşınmaz İddiası

Levent ifadesinde ayrıca Ahbap Derneği'ne 20 taşınmazı yaklaşık 80 milyon lira karşılığında devretmek istediğini de anlattı. Tapu işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle bu sürecin yarım kaldığını öne süren Levent operasyonun bu işlemler sonuçlanmadan yapılmasının soruşturmayı farklı bir noktaya taşıdığını iddia etti.

Süreç Adliyede Devam Edecek

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haluk Levent ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Bundan sonraki süreçte savcılık ifadeleri alınacak ve dosyadaki deliller doğrultusunda adli işlemler devam edecek. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ve savcılığın nasıl bir karar vereceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Unutulmaması gereken nokta ise soruşturmanın hâlen devam ettiği ve nihai kararın yargı süreci sonunda verileceği.