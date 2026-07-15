Hande Erçel'in Tatilinde Tek Kişi Vardı!

Yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkan Hande Erçel bu yaz da rotasını Bodrum'a çevirdi. Ancak bu tatilde en büyük önceliği deniz ya da güneş değil çok sevdiği yeğeni Mavi oldu. Ablası Gamze Erçel ve ailesiyle birlikte vakit geçiren oyuncu plajda objektiflere yansıyan samimi halleriyle dikkat çekti.

Yeğeni Mavi'yi Bir An Olsun Yalnız Bırakmadı

Tatil boyunca en çok vakti Mavi ile geçiren Hande Erçel adeta tam zamanlı teyzelik yaptı. Ablası Gamze Erçel ile birlikte denize girmek isteyen oyuncu suyun beklediğinden soğuk olduğunu fark edince yüzmekten vazgeçti. Bunun yerine sahile dönerek yeğeniyle oyun oynadı onunla ilgilendi ve günün büyük bölümünü Mavi'nin yanında geçirdi.

Plajda çekilen görüntülerde de Erçel'in sürekli yeğeninin peşinde olduğu ve onunla yakından ilgilendiği görüldü. Bu doğal anlar kısa sürede magazin gündeminde yer buldu.

Teyzeliği Her Şeyin Önünde Tutuyor

Hande Erçel daha önce katıldığı bir etkinlikte de yeğeni Mavi hakkında oldukça samimi açıklamalar yapmıştı. Ünlü oyuncu Mavi'nin yanında olduğunda sadece bir teyze olduğunu söylemiş ve şöhretin o anlarda hiçbir anlam taşımadığını dile getirmişti.

Hatta "Mavi ne isterse sadece onu yapıyorum. Keşke her günümü onunla geçirebilsem." sözleriyle yeğenine olan sevgisini açıkça ifade etmişti. Bu açıklamalar hayranları tarafından da büyük ilgi görmüştü.

Eğlenceli Anları Sosyal Medyada Da Konuşuldu

Hande Erçel ile Mavi'nin birlikte geçirdiği keyifli anlar daha önce de sosyal medyada sık sık gündem olmuştu. Özellikle eniştesi Caner Yıldırım'ın paylaştığı eğlenceli videoda Erçel'in "Teyzesi istifa" notuyla yaptığı esprili paylaşım uzun süre konuşulmuştu.

Bodrum tatilinde çekilen son kareler de oyuncunun yeğenine olan düşkünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Deniz keyfinden bile vazgeçip Mavi ile vakit geçirmeyi tercih eden Erçel takipçilerinden "Tam bir aile insanı" ve "En güzel teyze" yorumları aldı. Tatilin en sıcak kareleri de yine bu samimi aile anları oldu.