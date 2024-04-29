Yılmaz Erdoğan imzalı "İnci Taneleri"nde büyük sürpriz: Azem'in kızı ilk kez ortaya çıktı!

BKM imzalı ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi derinlikli hikayesi, merak uyandıran sahneleri ve birbirinden etkileyici oyunculuk performanslarıyla her hafta gündem oluşturmaya devam ediyor. Perşembe akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin 13. Bölüm Tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Azem'in kızı ilk kez ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan imzalı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2024 13:28

BKM imzası taşıyan ve her hafta izleyicileri derinlikli hikayesi ve etkileyici sahneleriyle ekranlara kilitleyen "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisi, bu hafta da büyük bir sürprize imza atıyor. Perşembe akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşan dizi, 13. bölüm tanıtımıyla merak uyandırdı.

Yayınlanan fragmanda, dizinin önemli karakterlerinden Azem'in kızının ilk kez görüntülendiği sahneler dikkat çekti. Bu sürpriz gelişme, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı ve yeni bölüm için beklentileri artırdı.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi usta isimler eşlik ediyor. Her biri etkileyici performanslarıyla dikkat çeken oyuncular, "İnci Taneleri"nde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.
 

İnci Taneleri 13. Bölüm Fragmanı:

 

Benzer Haberler
75 yaş altı olan herkes için nakit ödenecek: 3 ay ödeme yapmayacaksınız: 30.000 TL hazırlandı! 75 yaş altı olan herkes için nakit ödenecek: 3 ay ödeme yapmayacaksınız: 30.000 TL hazırlandı!
Kredi ve Borç kapatma kredisi alacaklar dikkat! O bankadan hesaba anında ödeme! Kredi ve Borç kapatma kredisi alacaklar dikkat! O bankadan hesaba anında ödeme!
Ziraat bankası emekli maaşlarını alanlar için duyuruldu: 24000 TL ödenecek! Ziraat bankası emekli maaşlarını alanlar için duyuruldu: 24000 TL ödenecek!
Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu! Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!
Yargı zirvede Yargı zirvede
'Şahane Hayatım'ın yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı 'Şahane Hayatım'ın yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Şakrak-Esra Akpınar aşkı belgelendi!
  • 26-04-2024 09:11

Bülent Şakrak-Esra Akpınar aşkı belgelendi!

Hazal Filiz Küçükköse:
  • 26-04-2024 11:13

Hazal Filiz Küçükköse: "Kendimi Barbie gibi hissediyorum"

Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a öyle bir yanıt verdi ki...
  • 27-04-2024 13:36

Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a öyle bir yanıt verdi ki...

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!
  • 29-04-2024 13:38

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!

Mesut Komiser'den sonra bir isim daha Arka Sokaklar'a dönüyor!
  • 26-04-2024 15:09

Mesut Komiser'den sonra bir isim daha Arka Sokaklar'a dönüyor!