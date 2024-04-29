Yılmaz Erdoğan imzalı "İnci Taneleri"nde büyük sürpriz: Azem'in kızı ilk kez ortaya çıktı!

BKM imzası taşıyan ve her hafta izleyicileri derinlikli hikayesi ve etkileyici sahneleriyle ekranlara kilitleyen "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisi, bu hafta da büyük bir sürprize imza atıyor. Perşembe akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşan dizi, 13. bölüm tanıtımıyla merak uyandırdı.

Yayınlanan fragmanda, dizinin önemli karakterlerinden Azem'in kızının ilk kez görüntülendiği sahneler dikkat çekti. Bu sürpriz gelişme, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı ve yeni bölüm için beklentileri artırdı.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi usta isimler eşlik ediyor. Her biri etkileyici performanslarıyla dikkat çeken oyuncular, "İnci Taneleri"nde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.



İnci Taneleri 13. Bölüm Fragmanı: