Yılmaz Bayraktar Ev Sahibiyle Mahkemelik Oldu: 4 Bin 250 TL'lik Kira Davasında Karar Çıktı!

Ekranların tanınan isimlerinden Yılmaz Bayraktar, İstanbul'un Beyoğlu semtinde kiracı olarak yaşadığı dairesi nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. 4 bin 250 TL olan kira bedelinin 25 bin TL'ye çıkarılmasını talep eden ev sahibinin bu isteğini kabul etmeyen ünlü oyuncu soluğu mahkemede aldı. Yaklaşık 6 katlık kira artış talebiyle açılan kira uyarlama davasında son nokta koyuldu.

4 Bin 250 TL'lik Kirayı 25 Bin TL Yapmak İstedi

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu Yılmaz Bayraktar, Beyoğlu'ndaki dairesine ev sahibi Jörg S. ile kontrat imzalayarak 2021 yılında taşındı. 2024 yılına gelindiğinde aylık 4 bin 250 TL kira ödeyen Bayraktar'ın ödediği tutara ev sahibi itiraz etti. Dairenin rayiç bedelinin altında kaldığını savunan Jörg S. kiranın 25 bin TL’ye yükseltilmesini talep etti. Yılmaz Bayraktar'ın bu fahiş artış talebini reddetmesi üzerine ev sahibi Jörg S. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kira uyarlama davası açtı. Ev sahibi dilekçesinde emsal dairelerle kıyaslandığında mevcut kiranın çok alt seviyede kaldığını belirterek davanın kabulünü istedi.

Mahkeme Fahiş Artış Talebini Reddetti

Ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, talep edilen zam oranının gerçekçi olmadığını ödediği rakamın yaklaşık 6 katının istendiğini ve bu fahiş artışı kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların savunmaları alındı. Dosyayı inceleyen mahkeme, ev sahibi Jörg S.'nin açtığı kira uyarlama davasını reddederek Yılmaz Bayraktar lehine karar verdi.

