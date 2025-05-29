Yıllardır gizlediği hastalık ortaya çıkmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ sağlık durumuyla ilgili konuştu

Kıvanç Tatlıtuğ, uyku apnesiyle ilgili sağlık durumunu ve yeni sezondaki projelerini açıkladı: “Dizi yok, komediyle dönüyorum!”

Yıllardır gizlediği hastalık ortaya çıkmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ sağlık durumuyla ilgili konuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2025 17:55

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır gizli tuttuğu sağlık sorununu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Uyku apnesiyle mücadele ettiğini belirten Tatlıtuğ, uzun süredir tedavi gördüğünü söyleyerek hayranlarını şaşırtmıştı. Ünlü oyuncu, önceki akşam Etiler’de görüntülendi ve hem sağlık durumu hem de yeni projeleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

“Sağlığım Yerinde, Tedavim Devam Ediyor”

41 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili yöneltilen sorulara net bir yanıt verdi. Uyku apnesi nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Tatlıtuğ, şu anda sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.

Yeni Sezonda Dizi Yok, Sürpriz Projeler Var

Tatlıtuğ, Etiler'de bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet etti. Sevenlerinin merakla beklediği “Yeni sezonda seni nerede göreceğiz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ekranlarda olacağım ama dizi yapmayacağım yeni sezonda. Sürpriz, belki kulağınıza gelmiştir ama şu anda açıklamam mümkün değil. Yoğun bir tempoyla geleceğim. Komedi olacak, ayrıca 1-2 tane dijital platform projemiz var. Televizyon dizisi yapmayacağım.”

‘Aile’ Dizisinden Sonra Yeni Dönem Başlıyor

Son olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte rol aldığı "Aile" dizisinde izleyici karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ’un, televizyon yerine dijital platformlara yönelmesi dikkat çekti. Özellikle komedi projeleriyle geri döneceğini söyleyen Tatlıtuğ, hayranlarını farklı bir yönüyle şaşırtmaya hazırlanıyor.

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