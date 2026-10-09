Yıllarca Gözlerden Uzak Tuttu! Bennu Yıldırımlar Meğer Ünlü Bir Oyuncuyla Evliymiş

Yaprak Dökümü'nün unutulmaz Fikret'i, Süper Baba'nın Elif'i olarak hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, özel hayatını her zaman kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden isimlerden biri oldu. Bu nedenle usta oyuncunun kendisi gibi tiyatro kökenli ünlü bir oyuncuyla yıllardır evli olduğu ortaya çıktığında pek çok kişi şaşırdı. Yıldırımlar, 1995 yılında Bülent Emin Yarar ile evlendi ve çiftin bu evlilikten Ada adında bir kızları oldu.

Bennu Yıldırımlar'ın Eşi de Tanınmış Bir Oyuncu

Bennu Yıldırımlar'ın eşi Bülent Emin Yarar, özellikle tiyatro sahnesindeki çalışmalarıyla tanınan deneyimli bir oyuncu. Yarar, İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosunda uzun yıllardır görev yaparken farklı projelerle televizyon izleyicisinin karşısına da çıktı. Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Kemal Hoca karakteri, oyuncunun televizyondaki bilinen rollerinden biri oldu.

İkilinin ortak noktasıysa yalnızca oyunculuk mesleği değil. Her ikisi de tiyatroya uzun yıllar emek veren sanatçılar arasında bulunuyor. Yıldırımlar'ın 1988'den bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları ile olan bağı ve Yarar'ın Devlet Tiyatrosu kariyeri, çiftin sanat dünyasındaki geçmişinin ne kadar köklü olduğunu gösteriyor.



30 Yılı Aşkın Bir Evlilik: 1995'te Evlendiler

Bennu Yıldırımlar ile Bülent Emin Yarar'ın evliliği 1995 yılına uzanıyor. Çift, özel yaşamlarını mümkün olduğunca kamuoyunun ilgisinden uzak tutmayı tercih etti. Yıllar boyunca magazin basınında evlilikleriyle ilgili çok fazla görüntü veya açıklama yer almaması da bu tercihin bir sonucu oldu.

Yıldırımlar'ın eşi ve kızıyla birlikte yaptığı bir tatil paylaşımı, çiftin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Yıldırımlar'ın Bülent Emin Yarar'la birlikte verdiği fotoğraf, oyuncunun özel hayatını yakından takip etmeyen hayranları için de sürpriz olmuştu.

Kızları Ada da Oyunculuğu Seçti

Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın Ada adında bir kızları bulunuyor. 1999 doğumlu Ada Yarar da anne ve babasının yolundan giderek oyunculuğa yöneldi. İngiltere'de Arts University Bournemouth'un oyunculuk bölümünde eğitim alan Ada Yarar, Türkiye'ye döndükten sonra tiyatro çalışmalarına başladı.

Ada'nın oyunculuk tercihi, ailesi açısından da şaşırtıcı olmamış. Bennu Yıldırımlar daha önce verdiği bir röportajda kızının müzikle ilgilenmesini istediklerini, ancak onun oyunculuğu seçtiğini anlatmıştı. Yıldırımlar, kızının sahneye yatkın olduğunu da ifade etmişti.

Bennu Yıldırımlar Ekranlarda Olmaya Devam Ediyor

Özel hayatını uzun süre gündemden uzak tutan Bennu Yıldırımlar, oyunculuk kariyeriniyse aktif biçimde sürdürüyor. Süper Baba ile başlayan televizyon serüveninde Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Kadın, Veda Mektubu ve Arak gibi yapımlarda rol aldı.

Oyuncu son dönemde Kuruluş Orhan dizisinde Malhun Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. 2026 yılında kızı Ada Yarar da oyunculuk kariyeriyle gündeme gelirken anne-kızın aynı sanat alanında ilerlemesi dikkat çekiyor.

Yıllarca özel hayatını kameralardan uzak tutan Bennu Yıldırımlar'ın Bülent Emin Yarar'la evliliği bu nedenle zaman zaman yeniden merak konusu oluyor. Ancak çiftin 30 yılı aşkın süredir devam eden birlikteliği, magazin dünyasının göz önünde yaşanan ilişkilerinden oldukça farklı bir tablo ortaya koyuyor.