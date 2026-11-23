Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu müzisyen nişanlısı Asil Gök ile 25 Kasım'da nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Düğüne günler kala dün akşam aile arasında ve yakın arkadaşlarının katılımıyla özel bir kına gecesi düzenleyen Derya Uluğ bu mutlu anlarından kareleri sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Şarkıcının kına gecesi tercihleri ve samimi atmosferi takipçilerinden tam not aldı.

Haziran Ayında Nişanlanmışlardı

Yaklaşık on yıldır sürdürdükleri ilişkilerini haziran ayında nişan yüzüklerini takarak resmileştiren Derya Uluğ ile Asil Gök şimdi de nikah heyecanı yaşıyor. Çift 25 Kasım'da gerçekleşecek törenle hayatlarını birleştirecek.

Düğün hazırlıklarının sürdüğü bu günlerde Derya Uluğ için dün akşam özel bir kına gecesi organize edildi. Yakın dostlarının ve aile üyelerinin yer aldığı gecedeki neşeli anlar, sanatçının sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarına ulaştı.

Kırmızı Elbise ve Bindallı Seçimi Beğeni Topladı

Kına gecesinde geleneklere uygun bir tarz benimseyen Derya Uluğ gecenin ilk bölümünde kırmızı bir elbise tercih etti. İlerleyen saatlerde bindallı giyerek eline kına yakan şarkıcının fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Paylaşımların altına kullanıcılar "Abartısız ve güzel", "Çok güzel görünüyor", "Sade ve şık" ve "Özlemişiz böyle abartısız kutlamaları" şeklinde yorumlar bırakarak Derya Uluğ’un sade ve şık seçimine övgü yağdırdı.