Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakterinin ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Demet Özdemir, Cinlerin Düğünü ile beyazperde de izleyici karşısına çıktı. Oyuncu sinema filminin vizyona girmesinin ardından soluğu Roma'da aldı. Tatil yapıp enerji depolayan Özdemir, Instagram'dan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İşte detaylar...

Cinlerin Düğünü Heyecanı ve Roma Kaçamağı

Bugüne kadar Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah ve son olarak Eşref Rüya gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Demet Özdemir beyazperdede Cinlerin Düğünü filmiyle seyirciyle buluşuyor. Yoğun iş temposunun ardından kafa dinlemek için Roma’ya giden ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı saç kesimiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Yeni İmajı ve Paylaşımlarına Yorum Yağdı

Kısa bir tatile çıkan Demet Özdemir'in Roma'dan paylaştığı peş peşe pozlar sosyal medyada beğeni topladı. Güzel oyuncu karelerinin altına "Night night" notunu düştü. Başarılı aktristin pozlarına "çok ama çok güzel", "harika görünüyor", "bu saçlar çok yakıştı", "güzelliğine kocaman bir maşallah" gibi yorumlar yapıldı.