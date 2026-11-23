Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Bir süredir Poyraz Yosmaoğlu ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu sevgilisiyle birlikte Bebek'te gece gezmesinde objektiflere yansıdı. Aniden bastıran yağmura rağmen neşeli halleriyle dikkat çeken ikili ilişkileriyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunarak "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Bebek'te Yağmura Rağmen Keyifli Anlar

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu Bebek'te yürürken görüntülendi. https://t.co/bqkdZ9zA90 — Populicc (@populicc) November 22, 2026

Yalı Çapkını projesinin ardından A.B.İ. dizisiyle izleyici karşısına çıkan ancak beklediği reyting başarısını yakalayamayan Afra Saraçoğlu bu kez ekran projeleri yerine özel yaşamıyla konuşuluyor. Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisini noktaladıktan sonra Poyraz Yosmaoğlu ile yeni bir aşka yelken açan genç oyuncu sevgilisiyle Bebek sokaklarında görüntülendi.

Bastıran sağanak yağışa aldırmadan keyifli tavırlar sergileyen Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu basın mensuplarının sorularını ayaküstü yanıtladı. Çift ilişkilerinin gidişatına dair yöneltilen sorulara gülümseyerek "Her şey yolunda" cevabını verdi.

Annesi Lütfiye Saraçoğlu İle Tanıştırmıştı

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren çiftin ilişkisinin ciddi bir boyuta taşındığı da kulislerde konuşuluyor. Daha önce gelen bilgilere göre Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu'nu annesi Lütfiye Saraçoğlu ile tanıştırarak aile onayı yönünde önemli bir adım atmıştı.