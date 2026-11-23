Ünlü şarkıcı Sıla'dan kas şov! Son görüntüsü olay oldu. Başarılı şarkıcı Sıla önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Güzel isim formda görüntüsü ve enerjisiyle dikkat çekti. Karın kasları ise sosyal medyada gündem oldu.



İstanbul Konserinde Sahne Enerjisi ve Tarzı Konuşuldu



Dün akşam İstanbul'da izleyici karşısına çıkan Sıla repertuvarındaki sevilen parçalarla salondakilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Şarkılarıyla dinleyenleri coşturan sanatçının tercih ettiği kıyafet ise gecenin öne çıkan unsurlarından biri oldu. Karın kaslarını ortaya çıkaran tarzıyla sahnede adeta şov yapan Sıla hem enerjisi hem de görüntüsüyle izleyicilerin ilgisini üzerine topladı.



Sosyal Medyada Kısa Sürede Gündem Oldu



Sıla'nın kasları sosyal medyada çok konuşuldu ve çok sayıda yorum ve paylaşım aldı. İstanbul konserindeki bu anlar magazin ve müzik gündeminin dikkat çeken başlıkları arasına girdi.