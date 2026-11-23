Başarılı oyunculuk performansı ve samimi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Seda Bakan bu kez yaptığı dev gayrimenkul yatırımıyla magazin dünyasının odağına yerleşti. Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında evlenen ve iki kız çocuğu sahibi olan Seda Bakan ailesiyle birlikte daha konforlu bir yaşam sürmek amacıyla İstanbul’un gözde semtlerinden Sarıyer'de yeni bir ev satın aldı. İç tasarımını ve dekorasyonunu tamamen kendi zevkine göre yenileten oyuncunun satın alma bedeli ve tadilat masrafları dahil yaklaşık 90 milyon TL harcadığı iddia edildi.

Sarıyer'deki Yeni Yuvalarına Taşındılar

2019 yılında ilk kızı Leyla'yı 2022 yılında ise ikinci kızı Ela'yı kucağına alan Seda Bakan yeni ev tercihinde çocuklarının ve ailesinin rahatlığını ön planda tuttu. Sarıyer'de satın alınan mülkün kapsamlı tadilat ve dekorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Seda Bakan eşi Ali Erel ve iki kızı yeni yuvalarına taşındı.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre ünlü oyuncunun bu yeni ev ve yapılan özel dekorasyon çalışmaları için toplamda 90 milyon TL civarında bir bütçe ayırdığı öne sürüldü. İki kızının bakımına büyük özen gösteren Seda Bakan'ın evinde iki bakıcının görev yaptığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Eşi Ali Erel'i Evliliğe Nasıl İkna Ettiğini Esprili Dille Anlatmıştı

Öte yandan Seda Bakan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda eşi Ali Erel ile ilişkilerinin başlangıç dönemine dair yaptığı samimi itiraflarla da çok konuşulmuştu. Evlilik öncesinde eşini kendisine bağlamak için küçük taktikler uyguladığını esprili sözlerle paylaşan oyuncu o süreci şu ifadelerle aktarmıştı:

"1 sene çıktık. 1 senenin sonunda 'Behzat Ç.' biteceği için ben İstanbul'a dönecektim. 'Ben dönünce bu ilişki gitmez' dedim o da 'nasıl yani saçmalama' dedi. 'İstanbul zor bir yer Aliciğim' falan diyerek böyle ufak numaralarla çocuğu ağıma düşürdüm."

Eşinin müzik zevkine uyum sağlamak için de bir dönem farklı davrandığını dile getiren Seda Bakan flört döneminde R&B ve caz müzik dinlediğini ancak evlendikten sonra Demet Akalın ve düğün gecesi Serdar Ortaç şarkılarına geçiş yapmasıyla Ali Erel'in büyük şaşkınlık yaşadığını anlatmıştı. 2014 yılından bu yana mutlu evliliklerini sürdüren çift artık iki kızlarıyla birlikte Sarıyer’deki yeni evlerinde yaşamlarına devam ediyor.