Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile olan evliliğini Haziran 2025'te sonlandırmıştı. Güzel oyuncu aylar sonra ilk kez yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Mola'nın Yaşar Çağlak ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

"Bir Evliliği Sürdürmek İçin İyi Kalpli Olmak Yetmiyor"

Mustafa Aksakallı ile evliliğini sonlandırdıktan sonra yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulan Ezgi Mola eski eşine övgüler düzerken evliliğin bitiş nedenini şu sözlerle özetlemişti:

"Hep bir kusur bir kaos aradılar. 'Kesin aldatmıştır' dediler. Mustafa gerçekten dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri. Onun hakkını yiyemem. Herkes iyi olabilir ama önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin. Bir evliliği sürdürmek için iyi kalpli olmak yetmiyor."

Magazin Muhabirlerine Yakalandılar

Ezgi Mola boşanmanın aradığı mutluluğu Yaşar Çağlak'ta buldu. GazeteMagazin kameralarına takılan yeni çift basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Ünlü oyuncunun yeni ilişkisi magazin kulislerinde günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.

