Yıllara Meydan Okuyor: Nebahat Çehre 81 Yaşında Güzelliğiyle Hayran Bıraktı

Nebahat Çehre, 81 yaşına rağmen zarafeti, enerjisi ve tarzıyla bir kez daha gündem oldu. Önceki akşam katıldığı bir davette görüntülenen usta oyuncu, adeta zamana meydan okudu. Sosyal medyada “Bu yaşta bu zarafet, asalet!”, “Kim der 81 yaşında?” gibi övgü dolu yorumlar aldı.

“Yıllar Öncesine Ait” Kıyafetlerle Işıldadı

Davet sırasında basın mensuplarıyla sohbet eden Nebahat Çehre, üzerindeki kıyafetlerin yıllar öncesine ait olduğunu söyleyerek tarzından ödün vermediğini bir kez daha gösterdi. Estetik dokunuşlardan uzak durarak doğal güzelliğini koruyan oyuncu, genç kuşaklara da ilham verdi.

“Aşk Orucunu Bozacak mısınız?” Sorusuna Net Yanıt

Güzelliği kadar özel hayatıyla da ilgi gören Çehre’ye yöneltilen “Aşk orucunu bozacak mısınız?” sorusuna ise “Artık yok. Ailemle çok mutluyum” yanıtını verdi. Sakin ve huzurlu bir hayat sürdüğünü belirten Çehre, mutluluğun sırrını da paylaşmış oldu.

Sağlık Durumunu Açıkladı: “Seneye Dönmek İstiyorum”

Kısa süre önce bakteri kaynaklı bir sağlık sorunu geçirdiğini açıklayan Nebahat Çehre, “Antibiyotikle tedavi oldum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum, inşallah seneye dönmek istiyorum” diyerek hem hayranlarını sevindirdi hem de ekranlara dönüş sinyali verdi.