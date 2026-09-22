Melisa Döngel’den 27. Yaş Sürprizi! Paylaşımı Gündem Oldu

Güzel oyuncu Melisa Döngel 27. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Instagram’da peş peşe fotoğraflarını yayınlayan Döngel paylaşımına “DG post???? Hep sağlık hep mutluluk bolca güzellik???????????? 27????” notunu düştü. Oyuncunun bu sade ama dikkat çeken paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Yeni Yaşına Gülümseyerek Girdi

27 yaşına giren Melisa Döngel paylaşımında enerjisini ve neşesini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle çiçek emojileriyle süslediği doğum günü mesajı oyuncunun yeni yaşından beklentisini de gözler önüne serdi. Döngel’in takipçileri de paylaşımın altını doğum günü mesajlarıyla doldurdu.

Ekranın Sevilen İsimlerinden Biri Oldu

Melisa Döngel genç yaşına rağmen televizyon ve sinema dünyasında dikkat çeken işlere imza attı. Oyuncu geniş kitlelerin karşısına ilk olarak “Bizim Hikaye” dizisiyle çıktı. Ardından “Aşk Ağlatır”, “Sen Çal Kapımı” ve “Sadakatsiz” gibi sevilen yapımlarda rol aldı.

Özellikle “Sen Çal Kapımı” dizisindeki Ceren karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Döngel kariyerini farklı projelerle sürdürdü. “Kirli Sepeti” ve “Deha” gibi dizilerde de izleyici karşısına çıkan oyuncu sinema tarafında ise “Prestij Meselesi” filminde rol aldı.

27 Yaşında Yeni Projeler Bekleniyor

Güzelliği ve oyunculuğuyla sık sık magazin gündemine gelen Melisa Döngel yeni yaşına girerken kariyerindeki yolculuğunu da sürdürüyor. Oyuncunun bundan sonraki projeleri ise hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Döngel’in 27. yaş paylaşımı da sosyal medyada şimdiden en çok konuşulan doğum günü karelerinden biri oldu.