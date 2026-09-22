Demet Şener’den Çanta Çılgınlığı! Bulamayınca Almanya’ya Gitti

Demet Şener uzun zamandır istediği çantaya kavuşmak için resmen sınırları aştı. Türkiye’de aradığı modeli bir türlü bulamayan ünlü manken gözünü Almanya’ya çevirdi. Üstelik bu öyle anlık bir alışveriş macerası da değil. Şener hayalini kurduğu çanta için yaklaşık bir yıl boyunca sıra bekledi.

Sonunda beklediği haber gelince de fazla düşünmedi. Çantasının Almanya’daki mağazaya ulaştığını öğrenen Şener soluğu hemen Almanya’da aldı.

Bir Yıl Boyunca Sıra Bekledi

Şener’in peşine düştüğü çanta lüks moda dünyasının en çok konuşulan modellerinden biri olan Hermès Mini Kelly oldu. Türkiye’deki mağazalarda aradığı çantayı bulamayan Şener yaklaşık bir yıl önce sıraya yazıldı.

Uzun süren bekleyişin ardından geçtiğimiz hafta aradığı modelin geldiği haberi kendisine ulaştı. Şener de çantayı kaçırmamak için hemen planını yaptı ve Almanya yolculuğuna çıktı.

Ünlü manken yaşadığı süreci oldukça net bir şekilde anlattı: “Bir sene önce yazılmıştık sıraya. Geçen hafta geldi çanta. Ben de almaya gittim.”

Almanya’da Sadece Bir Gece Kaldı

Şener’in Almanya macerası da oldukça kısa sürdü. Alışverişini yapmak için gittiği ülkede yalnızca bir gece kalan ünlü manken çantasını teslim aldıktan sonra vakit kaybetmeden İstanbul’a döndü.

Bu hızlı yolculukta bir avantajı da vardı. Şener’in Almanya’da yaşayan ağabeyleri bulunuyor. Bu nedenle konaklama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayan Şener kısa seyahatini de böylece tamamladı.

Çantasını Aldı Eve Döndü

Yaklaşık bir yıl süren bekleyişin ardından istediği Mini Kelly’ye kavuşan Demet Şener alışverişini tamamlayıp yeniden İstanbul’un yolunu tuttu. Çanta için yaptığı bu kısa Almanya seyahati ise magazin dünyasında dikkat çekti.