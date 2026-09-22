Volkan Demirel ve Eşinden 16. Yıl Pozu! Aşkları Gündem Oldu

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel 16. evlilik yıl dönümlerini romantik bir pozla kutladı. Üç çocuklu çiftin samimi karesi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Volkan Demirel ve Eşinden 16. Yıl Pozu! Aşkları Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2026 18:54

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel evliliklerinin 16. yılını romantik bir paylaşımla kutladı. Üç çocuklarıyla birlikte yoğun bir hayat sürdüren çift bu özel günü de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu kez ise takipçilerinin karşısına eşi Volkan Demirel’le birlikte çıktı.

Eşinden Gelen Sıcacık Sarılma

Zeynep Sever Demirel’in paylaştığı karede Volkan Demirel’in eşine sarıldığı görülüyor. Oldukça samimi ve romantik görünen fotoğraf kısa sürede takipçilerinden ilgi gördü.

Ünlü isim paylaşımının altına “Evlilik yıldönümümüz için dünyanın en tatlı ekibiyle çekime denk geldik. 16 yıl” notunu düştü. Çiftin bu özel gününü böyle sade ve samimi bir kareyle kutlaması da dikkat çekti.

Üç Çocuklu Mutlu Aile

Volkan ve Zeynep Sever Demirel çifti 2010 yılında evlenmişti. Aradan geçen yıllarda aileleri de büyüdü. Çift geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Bebeklerine Yasmin adını veren çift böylece üç çocuklu bir aile oldu.

Zeynep Sever Demirel daha önce çocuklarının isimleriyle ilgili de eğlenceli bir detay paylaşmıştı. Ailede isim seçiminde “Y” harfine ayrı bir önem verdiklerini anlatan Demirel Yade ve Yeda isimlerinin ardından üçüncü kızlarına daha bilinen bir isim vermek istediklerini ve bu nedenle Yasmin’i seçtiklerini söylemişti.

Doğum Sonrası Formuna Döndü

Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten yaklaşık üç ay sonra eski formuna büyük ölçüde dönen Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımlarına da devam ediyor.

Çiftin 16. evlilik yıl dönümü için verdiği romantik poz ise takipçilerinden beğeni topladı. Görünen o ki Volkan ve Zeynep Demirel 16 yılı geride bırakırken birlikte geçirdikleri özel anları paylaşmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda! Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi! Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!
Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde! Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!
Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!