Volkan Demirel ve Eşinden 16. Yıl Pozu! Aşkları Gündem Oldu

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel evliliklerinin 16. yılını romantik bir paylaşımla kutladı. Üç çocuklarıyla birlikte yoğun bir hayat sürdüren çift bu özel günü de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu kez ise takipçilerinin karşısına eşi Volkan Demirel’le birlikte çıktı.

Eşinden Gelen Sıcacık Sarılma

Zeynep Sever Demirel’in paylaştığı karede Volkan Demirel’in eşine sarıldığı görülüyor. Oldukça samimi ve romantik görünen fotoğraf kısa sürede takipçilerinden ilgi gördü.

Ünlü isim paylaşımının altına “Evlilik yıldönümümüz için dünyanın en tatlı ekibiyle çekime denk geldik. 16 yıl” notunu düştü. Çiftin bu özel gününü böyle sade ve samimi bir kareyle kutlaması da dikkat çekti.

Üç Çocuklu Mutlu Aile

Volkan ve Zeynep Sever Demirel çifti 2010 yılında evlenmişti. Aradan geçen yıllarda aileleri de büyüdü. Çift geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Bebeklerine Yasmin adını veren çift böylece üç çocuklu bir aile oldu.

Zeynep Sever Demirel daha önce çocuklarının isimleriyle ilgili de eğlenceli bir detay paylaşmıştı. Ailede isim seçiminde “Y” harfine ayrı bir önem verdiklerini anlatan Demirel Yade ve Yeda isimlerinin ardından üçüncü kızlarına daha bilinen bir isim vermek istediklerini ve bu nedenle Yasmin’i seçtiklerini söylemişti.

Doğum Sonrası Formuna Döndü

Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten yaklaşık üç ay sonra eski formuna büyük ölçüde dönen Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımlarına da devam ediyor.

Çiftin 16. evlilik yıl dönümü için verdiği romantik poz ise takipçilerinden beğeni topladı. Görünen o ki Volkan ve Zeynep Demirel 16 yılı geride bırakırken birlikte geçirdikleri özel anları paylaşmaya devam ediyor.