Teoman Kahve İçerken Yakalandı! Muhabirlere Sürpriz Yaptı

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman bu kez bir şarkısıyla değil yaptığı küçük ama oldukça tatlı bir jestle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Cihangir’de bir kafede Türk kahvesini yudumlarken objektiflere takıldı.

Kendisini görüntüleyen muhabirleri fark eden Teoman her zamanki doğal tavrıyla gazetecilere seslendi. Ancak bu kez onları göndermek yerine şaşırtan bir teklif yaptı.

“Bir Mola Verin”

Teoman gazetecilere “Bir mola verin, buyurun size bir kahve ikram edeyim” diyerek masasına davet etti. Muhabirlerin bu beklenmedik teklif karşısında şaşırdığı anlar ise ortaya oldukça keyifli bir tablo çıkardı.

Ünlü şarkıcının bu samimi davranışı kısa süreliğine güzel bir sohbet ortamı oluşturdu. Teoman’ın basın mensuplarıyla kurduğu sıcak diyalog da dikkatlerden kaçmadı.

Genellikle yaptığı açıklamalar ve kendine has tavırlarıyla gündeme gelen Teoman’ın bu kez oldukça düşünceli bir hareket yapması çevredekilerin de ilgisini çekti.

Teoman’ın Enerjisi Yerinde

Teoman geçtiğimiz günlerde de bir alışveriş merkezinde görüntülenmiş ve neşeli halleriyle dikkat çekmişti. O sırada kendisine enerjisinin sırrı sorulan ünlü sanatçı spor yaptığını anlatmıştı.

Haftada iki gün spor yaptığını söyleyen Teoman evine de spor malzemeleri aldığını belirterek “Harikayım” demişti. Yıllardır müzik dünyasındaki yerini koruyan Teoman kendine özgü tarzı ve samimi açıklamalarıyla zaman zaman magazin gündeminin de merkezine oturuyor.

Bu kez ise olay oldukça basit bir kahve molasından çıktı. Cihangir’de kahvesini içerken görüntülenen Teoman’ın muhabirlere kahve ısmarlaması günün en sıcak magazin anlarından biri oldu. Anlaşılan o ki ünlü şarkıcının keyfi de hayli yerinde.