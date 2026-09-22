Şerif Sezer’in Sağlığıyla İlgili Merak Edilen Soru Yanıtlandı

Sadri Alışık Ödülleri’nde kırmızı halıda kısa süreli rahatsızlık yaşayan Şerif Sezer için kızı Deniz Arna’dan açıklama geldi: “Anacağım iyi, kesin bilgi.”

Şerif Sezer’in Sağlığıyla İlgili Merak Edilen Soru Yanıtlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2026 18:47

Usta oyuncu Şerif Sezer dün akşam kızı Deniz Arna ile birlikte Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri törenine katıldı. Geceye kızıyla birlikte gelen Sezer kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına çıktı.

Ancak tam da bu sırada kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen usta oyuncunun yardımına hemen kızı koştu. Deniz Arna annesinin durumunu fark edince röportaj öncesinde basın mensuplarından izin istedi ve onu kırmızı halıdan uzaklaştırdı.

Görüntüler Hayranlarını Endişelendirdi

Şerif Sezer’in yaşadığı o anlar kameralara da yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte usta oyuncunun hayranları da doğal olarak endişelendi.

Özellikle Sezer’in ayakta durmakta zorlandığının görülmesi “Sağlığı nasıl?” sorusunu beraberinde getirdi. Kısa süre içinde oyuncunun son durumuyla ilgili yeni bir açıklama beklenmeye başlandı.

Kızı Deniz Arna’dan İç Rahatlatan Açıklama

Merak edilen açıklama ise Deniz Arna’dan geldi. Sosyal medya hesabından annesinin sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Arna yaşanan rahatsızlığın kısa süreli olduğunu belirtti.

Kızının paylaşımında “Dün annem hakkında çıkan haberler okurken ben. Anacağım iyi, kesin bilgi” ifadeleri yer aldı.

Bu açıklama Şerif Sezer’in sağlık durumunu merak eden hayranlarının da içini rahatlattı. Görünen o ki usta oyuncunun yaşadığı durum kısa süreli bir rahatsızlıktan ibaretti.

Geceye Kızıyla Katıldı

Şerif Sezer oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda başarılı projede rol aldı ve Türk sinemasının sevilen isimleri arasında yer aldı. Bu kez ise ödül törenindeki performansından çok kırmızı halıda yaşadığı kısa süreli rahatsızlıkla gündeme geldi.

Kızı Deniz Arna’nın hızlı müdahalesi ve ardından yaptığı açıklama sayesinde hayranlarının endişesi de kısa sürede yerini rahatlamaya bıraktı.

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