Ebru Gündeş’ten Bomba Karar! 3 Kıta 9 Ülke Gezecek

Ebru Gündeş 2027’ye dünya turnesiyle giriyor. Üç kıta ve dokuz ülkeyi kapsayan dev turnede 13 şehirde sahne alacak ünlü şarkıcı yaklaşık 100 bin hayranıyla buluşacak.

Ebru Gündeş’ten Bomba Karar! 3 Kıta 9 Ülke Gezecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2026 19:46

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş sevenlerini heyecanlandıracak yeni bir hazırlık içinde. Uzun yıllardır sahnelerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gündeş 2027’ye dünya turnesiyle giriş yapmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı üç farklı kıtada tam dokuz ülkeyi gezecek ve şarkılarını yurt dışındaki hayranları için seslendirecek.

Estetik Açıklaması Çok Konuşulmuştu

Ebru Gündeş geçtiğimiz dönemde görünümündeki değişimle de gündeme gelmişti. Bir süre şapka kullanarak görüntülenen şarkıcı sonunda estetik operasyon geçirdiğini kendisi açıklamıştı. Gündeş sahnede yaptığı açıklamada “Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl 10 yaş gençleşmiş miyim?” diyerek seyircileriyle de esprili bir şekilde paylaşmıştı.

Öte yandan Gündeş’in estetik operasyonları için yaklaşık 200 bin dolar yani o dönemki kurla yaklaşık 10 milyon TL harcadığı iddiası da magazin gündemine taşınmıştı.

Konserleri Kapalı Gişe Geçiyor

Uzun bir aranın ardından 23 Aralık 2025’te Volkswagen Arena’da sahneye çıkan Gündeş geçtiğimiz sezon toplam sekiz konser verdi. Biletleri haftalar öncesinden tükenen konserleriyle yoğun ilgi gören sanatçı İstanbul’da 2026 sonuna kadar altı konser daha verecek.

Üç Kıta Dokuz Ülke Gezecek

Gündeş şimdi ise rotasını yurt dışına çeviriyor. Sekiz yıllık aranın ardından “Beraber Söylüyoruz” konseptiyle biletli konserlere dönen sanatçı ocak ayından itibaren dünya turnesine çıkacak.

Üç kıtadaki dokuz ülkeyi kapsayan turnede toplam 13 şehirde sahne alacak olan Gündeş’in yaklaşık 100 bin müzikseverle buluşması bekleniyor. Konser tarihleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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