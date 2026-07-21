Yıllar Sonra Yeniden! Şevval Sam ve Eda Ece Aynı Kadroda

Yasak Elma dizisinde birlikte rol alan ve ekran uyumlarıyla izleyicinin beğenisini kazanan Şevval Sam ile Eda Ece'den hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Dizinin final yapmasının ardından farklı projelerde yer alan ikili şimdi yeniden aynı yapımda buluşmaya hazırlanıyor. Bu gelişme özellikle Yasak Elma ekibini özleyen izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı.

Dostlukları Setle Sınırlı Kalmadı

Şevval Sam ve Eda Ece'nin dostluğu sadece kamera önünde değil günlük hayatlarında da devam ediyor. Birlikte geçirdikleri zamanları zaman zaman sosyal medyada paylaşan ikili yıllardır yakın arkadaş olduklarını her fırsatta gösteriyor.

Bu güçlü arkadaşlık ekranlara da yansıyınca izleyiciler tarafından oldukça sevilmişti. Birçok kişi onların doğal enerjisinin dizinin en dikkat çeken yönlerinden biri olduğunu düşünüyor.

Şevval Sam'dan Samimi Açıklama

Yeni projeyle ilgili konuşan Şevval Sam, Eda Ece ile yeniden çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Hatta bunu esprili bir şekilde, "Valla biz Eda'yla ayrılamadık yine" sözleriyle anlattı.

Sam, sevdiği ve aynı dili konuşabildiği insanlarla çalışmanın büyük bir şans olduğunu da dile getirdi. Bu sözler, ikilinin arasındaki dostluğun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Hayranlar Şimdiden Heyecanlandı

Şevval Sam ve Eda Ece'nin yeniden aynı projede yer alacak olması sosyal medyada da kısa sürede konuşulmaya başladı. Özellikle Yasak Elma izleyicileri ikilinin yeniden aynı kadroda olmasına oldukça sevindi.

Henüz yeni projeyle ilgili tüm detaylar paylaşılmış olmasa da bu buluşmanın şimdiden merak uyandırdığı görülüyor. İkilinin geçmişte yakaladığı uyumun yeni hikâyeye de yansıyıp yansımayacağı şimdiden konuşulurken hayranları ilk tanıtım ve yayın tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Görünen o ki Şevval Sam ile Eda Ece sadece eski dostluklarını sürdürmekle kalmayacak, ekranlarda da yeniden izleyicilerin karşısına çıkarak dikkatleri üzerlerine çekmeyi başaracak.