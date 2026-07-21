Reha Muhtar'ın Kızından Kahreden İtiraf! "Sesini Çok Özlüyorum"

Reha Muhtar'ın vefatının ardından ailesinin yaşadığı büyük acı devam ederken kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun yaptığı son paylaşım birçok kişiyi duygulandırdı. Babasının doğum gününde sosyal medya hesabından eski fotoğraflarını paylaşan Ayşe Nazlı yazdığı satırlarla hem özlemini hem de sevgisini dile getirdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken takipçileri de Ayşe Nazlı'ya destek mesajları gönderdi.

Babasını Duygusal Sözlerle Andı

Ayşe Nazlı paylaşımında babasıyla yaşadığı güzel anıları anlatarak onun hayatındaki yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Son günlerde babasını tanıyan birçok kişiden anılar dinlediğini söyleyen Ayşe Nazlı herkesin Reha Muhtar hakkında anlatacak güzel bir hikâyesi olduğunu ifade etti.

Paylaşımında babasının gülen yüzünü, kahkahalarını ve kendisine "kızım" diye seslenişini çok özlediğini anlatan Ayşe Nazlı'nın sözleri takipçilerini de derinden etkiledi.

Acısı Hâlâ Çok Taze

Reha Muhtar haziran ayında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetmişti. Uzun yıllar televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Muhtar'ın vefatı ailesini olduğu kadar sevenlerini de derinden üzmüştü.

Aradan geçen zamana rağmen ailesinin yaşadığı özlem dinmiş değil. Özellikle ilk doğum günü gibi anlamlı günler kaybın acısını daha da derinden hissettiriyor.

"Seni Hep Kalbimde Taşıyacağım"

Ayşe Nazlı mesajının sonunda babasına olan sevgisini bir kez daha dile getirdi. Onu kaybetmenin ne anlama geldiğini her geçen gün daha iyi anladığını söyleyen genç isim sevgilerinin ise hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade etti. "Biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın." sözleri paylaşımın en çok konuşulan bölümü oldu.

Takipçileri de yorumlarda Ayşe Nazlı'ya başsağlığı dileklerini iletirken, Reha Muhtar'ı saygı ve özlemle andıklarını belirtti. Duygu dolu paylaşım babasına duyduğu sevginin ve özlemin zaman geçse de eksilmediğini bir kez daha gösterdi. Birçok kişi de bu anlamlı mesajın sosyal medyada günün en dokunaklı paylaşımlarından biri olduğunu dile getirdi.