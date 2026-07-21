60 Bin Kişinin Önünde Yaptı! Çelik'in O Hareketi Gündem Oldu

Ünlü şarkıcı Çelik Mersin'in Anamur ilçesinde verdiği konserle hem binlerce hayranını coşturdu hem sahnede yaptığı beklenmedik hareketle sosyal medyada konuşulan isimlerden biri oldu. Yaklaşık 60 bin kişinin izlediği konserde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde yaşadığı ilginç anla dikkat çekti.

Binlerce Kişi Şarkılara Eşlik Etti

Anamur'da düzenlenen konserde alanı dolduran kalabalık, Çelik'in en sevilen parçalarını hep bir ağızdan söyledi. Konser boyunca yüksek enerjisiyle sahnede olan ünlü şarkıcı, eski ve yeni şarkılarını peş peşe seslendirerek izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Özellikle hareketli parçalar sırasında seyircinin coşkusu daha da arttı. Binlerce kişinin aynı anda şarkılara eşlik etmesi konserin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Sahnede Kendini Suyla Serinletti

Gecenin en çok konuşulan olayı ise Çelik'in "Ateşteyim" şarkısını söylerken yaşandı. Yaz sıcaklarının da etkisiyle zor anlar yaşayan sanatçı sahnede eline aldığı suyu başından aşağı dökerek serinlemeyi tercih etti.

Bu hareketi gören seyirciler önce şaşırdı ardından alkışlarla destek verdi. O anlar konser alanındaki birçok kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Neden Yaptığını Kendisi Anlattı

Mersin Anamur'da konser veren ünlü şarkıcı Çelik, sahnede başından aşağı su döktüğü anları paylaştı!



"Bu sıcakta canlı performans yapmak da herkesin yapabileceği bir iş değil, biraz serinlemem lazımdı. ???? ????❤️"#çelik #konser #mersin #anamur pic.twitter.com/KZRyhQNe3Z — Cadde Milliyet (@caddemilliyet) July 21, 2026

Konserin ardından sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Çelik yaptığı hareketin nedenini de takipçilerine açıkladı. Ünlü şarkıcı "Bu sıcakta canlı performans yapmak da herkesin yapabileceği bir iş değil, biraz serinlemem lazımdı." sözleriyle yaşadığı durumu esprili bir dille anlattı. Açıklaması, takipçilerinden de çok sayıda destek yorumu aldı.

Birçok kişi sanatçının yoğun sıcak altında sahnede uzun süre performans sergilemesinin kolay olmadığını belirtirken, bazı takipçileri de Çelik'in doğal tavrını samimi bulduklarını ifade etti. Hem konser performansı hem sahnedeki bu ilginç an sayesinde Çelik sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.