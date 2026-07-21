Tayfun Duygulu ve Eşi'nin Değişimi Olay Oldu!

90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Tayfun Duygulu katıldığı bir etkinlikte eşi Isabella ile birlikte objektiflerin karşısına geçti. Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren çift bu kez hem verdikleri kilolar hem de evlilikleriyle ilgili yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi. Özellikle fit görünümleri davetlilerin ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Tam 32 Kilo Verdiklerini Açıkladılar

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tayfun Duygulu ve eşi Isabella son dönemde yaşam tarzlarını değiştirdiklerini anlattı. Çift birlikte toplam 32 kilo verdiklerini açıklayarak sağlıklı yaşam konusunda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Etkinlikte verdikleri pozlarda da bu değişim açıkça fark edildi. Fit görünümleriyle dikkat çeken çift kısa sürede sosyal medyada konuşulan isimler arasına girdi. Takipçilerinden de peş peşe tebrik mesajları geldi.

Evliliklerinin 10. Yılına Özel Sürpriz

Çiftin yaptığı en dikkat çekici açıklamalardan biri ise evlilik yıl dönümleriyle ilgili oldu. Tayfun Duygulu ve Isabella evliliklerinin 10. yılını kutlamaya hazırlandıklarını ve bu özel yılı farklı bir organizasyonla taçlandıracaklarını söyledi.

İkilinin planı ise oldukça romantik. Yıllar sonra yeniden düğün yapacaklarını açıklayan çift bu kararlarıyla hem davetlileri hem de hayranlarını şaşırttı. Uzun yıllardır mutlu birlikteliklerini sürdüren ikilinin bu sürpriz planı büyük ilgi gördü.

Hayranlarından Beğeni Yağdı

Tayfun Duygulu özellikle 90'lı yıllara damga vuran "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla hafızalara kazınan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Aradan geçen yıllara rağmen sevenlerinin ilgisini kaybetmeyen sanatçı etkinlikte eşiyle verdiği pozlarla da beğeni topladı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda birçok kişi hem fit görünümlerini hem de yıllardır süren mutlu evliliklerini örnek gösterdi. Çiftin hem sağlıklı yaşam konusunda attıkları adımlar hem 10. evlilik yıl dönümlerini yeniden düğün yaparak kutlama kararları günün en çok konuşulan magazin gelişmeleri arasında yer aldı.