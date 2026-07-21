Kapıcılar Kralı'nın Zafer Bey'i Bilge Zobu Bakın Şimdi Nasıl Görünüyor!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Bilge Zobu, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Özellikle Kapıcılar Kralı filmindeki Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun son hali eski Yeşilçam filmlerini sevenleri hem duygulandırdı hem mutlu etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Görenler Eski Filmleri Hatırladı

Paylaşılan videoda Bilge Zobu'nun objektif karşısında neşeli olduğu görülüyor. Videoya usta sanatçının yıllar önce rol aldığı unutulmaz Yeşilçam sahneleri de eklenince nostalji rüzgârı esti.

Sosyal medya kullanıcıları görüntülerin ardından çocukluk yıllarını hatırladıklarını ve Zobu'nun yer aldığı filmleri defalarca izlediklerini dile getiren çok sayıda yorum yaptı. Özellikle Kemal Sunal filmlerini sevenler usta oyuncuyu yeniden görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Yeşilçam'ın Sessiz Kahramanlarından Biriydi

1932 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bilge Zobu, sanat hayatına tiyatroyla adım attı. Yıllar içinde hem sahnede hem de sinemada birbirinden önemli yapımlarda rol aldı.

Her ne kadar başrol oyuncularından biri olmasa da canlandırdığı karakterlerle hafızalarda kalmayı başardı. En çok da Kapıcılar Kralı filmindeki Zafer Bey karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Bunun yanı sıra Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Zübük, Namuslu, Milyarder ve daha birçok Yeşilçam klasiğinde izleyici karşısına çıktı.

Son Hali Sevenlerini Duygulandırdı

???? Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi... ❤️



???? "Kapıcılar Kralı" filminde canlandırdığı Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Bilge Zobu, uzun bir aranın ardından ilk kez kameralara yansıdı.



???? 1932 doğumlu sanatçının son hali,… pic.twitter.com/pIJEq3LDyD — URFASTAR #urfahepimizin (@urfastar) July 21, 2026

Bilge Zobu'nun uzun yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri sanatçının sevenleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Paylaşılan videoda sağlık durumunun iyi görünmesi de hayranlarını sevindirdi.

Yorumlarda birçok kişi Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerini yeniden görmenin kendileri için çok değerli olduğunu dile getirdi. Kimi takipçiler, eski filmlerin hâlâ aynı keyifle izlendiğini söylerken, kimileri de Bilge Zobu gibi usta isimlerin Türk sinemasına kattığı değerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı. Görünen o ki yıllar geçse de Yeşilçam'ın sevilen yüzleri izleyicilerin gönlündeki yerini korumaya devam ediyor.