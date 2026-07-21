Tepkiler Sonuç Verdi! Fatma Soydaş Hakkında Gözaltı Kararı!

Tepki çeken paylaşımların ardından Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi. Sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi de gündem oldu.

Tepkiler Sonuç Verdi! Fatma Soydaş Hakkında Gözaltı Kararı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 19:07

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş ile ilgili günlerdir süren tartışmalar yeni bir gelişmeyle farklı bir boyuta taşındı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağında olan Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama"  suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Ayrıca sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildiği öğrenildi.

Tartışmalı Paylaşımlar Gündem Olmuştu

Fatma Soydaş son dönemde özellikle ücretli abonelik sistemi üzerinden paylaştığı içeriklerle sık sık gündeme geliyordu. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve paylaşımlar birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, dini sembollerin bu içeriklerle birlikte kullanılmasını eleştirirken, konu kısa sürede ülke gündemine taşındı. Paylaşımlar hakkında yapılan yorumlar günlerce devam ederken, çok sayıda kişi yetkili kurumları etiketleyerek konuyla ilgili işlem yapılmasını talep etti.

Gözaltı Kararı Ve Erişim Engeli

Yaşanan gelişmelerin ardından Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarına da erişim engeli uygulanmaya başlandı.

Kararın ardından konu sosyal medyada yeniden en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Bir yanda kararı destekleyenler görüşlerini paylaşırken, diğer yanda hukuki sürecin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini savunan kullanıcılar da dikkat çekti.

Eski Açıklamaları Yeniden Gündemde

Son gelişmelerin ardından Fatma Soydaş'ın daha önce katıldığı bir programdaki açıklamaları da yeniden konuşulmaya başladı. Program sırasında kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtlar sosyal medyada tekrar paylaşılırken, geçmişte yaptığı açıklamalar da yeniden tartışma konusu oldu.

Öte yandan Soydaş'ın geçtiğimiz günlerde "Zebani Efe" lakabıyla tanınan Efe Beycan ile sevgili olduklarını açıklayıp kısa süre sonra bu ifadelerini geri çekmesi de yeniden gündeme taşındı. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler artık yürütülecek hukuki sürece çevrilmiş durumda. Fatma Soydaş hakkında soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve bundan sonraki adımların ne olacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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