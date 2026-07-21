Oğuzhan Uğur'un Gönderildiği Cezaevi Belli Oldu!

Oğuzhan Uğur hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışlarla ilgili iddialar kapsamında tutuklanan Uğur'un işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği bildirildi. Gelişme kısa sürede sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Soruşturma Kapsamında Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma Ahbap Derneği adına toplanan bazı bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddialarına dayanıyor. Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur hakkında da işlem yapıldı.

Resmi açıklamalara göre Uğur "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamaları kapsamında tutuklandı. Soruşturma ise adli makamlar tarafından sürdürülüyor. Bu aşamada suçlamaların yargılama sürecinde değerlendirileceği ve nihai kararın mahkeme tarafından verileceği unutulmamalı.

Karatepe Cezaevine Sevk Edildi

Tutuklama kararının ardından İstanbul'daki işlemleri tamamlanan Oğuzhan Uğur bugün Çorlu'da bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Cezaevine giriş işlemlerinin ardından Uğur'un burada kalacağı öğrenildi. Sevk haberi kamuoyunda büyük ilgi görürken sosyal medya platformlarında da konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Haluk Levent de Aynı Cezaevinde Bulunuyor

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de geçtiğimiz günlerde aynı ceza infaz kurumuna gönderildiği belirtilmişti.

Bu nedenle soruşturmayla ilgili gelişmeler yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Sürecin bundan sonraki aşamasında savcılık soruşturmasının nasıl ilerleyeceği iddianamenin hazırlanıp hazırlanmayacağı ve yargılama takviminin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Konuya ilişkin yeni resmi açıklamalar geldikçe dosyayla ilgili ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor. Şu an itibarıyla soruşturma devam ederken dosyada yer alan iddialar yargı sürecinde değerlendirilecek ve hukuki süreç sonunda verilecek karar belirleyici olacak.