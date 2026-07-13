Yıllar Sonra Sete Döndü! Gamze Özçelik'ten Büyük Sürpriz

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile reklam filmi için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun yıllar sonra setlere dönüşü hayranlarını heyecanlandırdı.

Yıllar Sonra Sete Döndü! Gamze Özçelik'ten Büyük Sürpriz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2026 19:59

Uzun yıllardır oyunculuktan uzak bir hayat süren Gamze Özçelik bu kez hem özel hayatı hem de yeni projeleriyle gündemde. 2024 yılında Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlenen Özçelik mutlu evliliğiyle sık sık konuşuluyor. Çift sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmasa da zaman zaman yayınladıkları samimi karelerle takipçilerinin ilgisini çekiyor. Son olarak birlikte rol aldıkları bir reklam filmi sayesinde yeniden kamera karşısına geçen ikili kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Romantik Paylaşım Dikkat Çekti

Reklam çekimlerinin ardından Reshad Strik eşiyle birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımına, "Sadece eşimi hayali tatillere götürüyorum" notunu ekleyen Strik'in esprili mesajı takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Gamze Özçelik de çekimlerden kamera arkası görüntülerini paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı. Çiftin doğal halleri ve uyumlu görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Setlere Güçlü Bir Dönüş Yapıyor

Reklam projesinin yanı sıra Gamze Özçelik için asıl büyük gelişme oyunculuğa dönüşü oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı isim Operasyon Alesta dizisiyle yeniden setlere dönüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut otururken senaryoyu ise Onur Böber kaleme alıyor. Bu gelişme, Özçelik'i uzun zamandır ekranda görmek isteyen hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

Yeni Rolü Şimdiden Merak Ediliyor

Yeni dizide oldukça geniş ve iddialı bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz gibi birçok tanınmış isim projede buluşuyor. Gamze Özçelik ise dizide Afrika'da görev yapan Zeynep karakterine hayat verecek. Hem reklam filmi hem de yeni dizisiyle yeniden kamera karşısına geçen Özçelik'in dönüşü, şimdiden magazin dünyasının en çok konuşulan gelişmelerinden biri haline geldi.

Benzer Haberler
Kerem Aktürkoğlu Hayatının En Büyük Sevincini Yaşadı! Kerem Aktürkoğlu Hayatının En Büyük Sevincini Yaşadı!
Dilan Çıtak'ın Manifest Çıkışının Altından Şok Gerçek Çıktı! Dilan Çıtak'ın Manifest Çıkışının Altından Şok Gerçek Çıktı!
53 Yaşındaki Seray Sever O Pozuyla Sosyal Medyayı Salladı! 53 Yaşındaki Seray Sever O Pozuyla Sosyal Medyayı Salladı!
Kendall Jenner Annesine Resti Çekti! Kendall Jenner Annesine Resti Çekti! "Beni Kaybedersin"
Sertab Erener'in Yıl Dönümü Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! Sertab Erener'in Yıl Dönümü Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!
Uzak Şehir'de Şok Ayrılık! Ceren Moray Rakip Kanala Gitti Uzak Şehir'de Şok Ayrılık! Ceren Moray Rakip Kanala Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!
  • 09-07-2026 15:55

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma