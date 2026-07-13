Yıllar Sonra Sete Döndü! Gamze Özçelik'ten Büyük Sürpriz

Uzun yıllardır oyunculuktan uzak bir hayat süren Gamze Özçelik bu kez hem özel hayatı hem de yeni projeleriyle gündemde. 2024 yılında Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlenen Özçelik mutlu evliliğiyle sık sık konuşuluyor. Çift sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmasa da zaman zaman yayınladıkları samimi karelerle takipçilerinin ilgisini çekiyor. Son olarak birlikte rol aldıkları bir reklam filmi sayesinde yeniden kamera karşısına geçen ikili kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Romantik Paylaşım Dikkat Çekti

Reklam çekimlerinin ardından Reshad Strik eşiyle birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımına, "Sadece eşimi hayali tatillere götürüyorum" notunu ekleyen Strik'in esprili mesajı takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Gamze Özçelik de çekimlerden kamera arkası görüntülerini paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı. Çiftin doğal halleri ve uyumlu görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Setlere Güçlü Bir Dönüş Yapıyor

Reklam projesinin yanı sıra Gamze Özçelik için asıl büyük gelişme oyunculuğa dönüşü oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı isim Operasyon Alesta dizisiyle yeniden setlere dönüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut otururken senaryoyu ise Onur Böber kaleme alıyor. Bu gelişme, Özçelik'i uzun zamandır ekranda görmek isteyen hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

Yeni Rolü Şimdiden Merak Ediliyor

Yeni dizide oldukça geniş ve iddialı bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz gibi birçok tanınmış isim projede buluşuyor. Gamze Özçelik ise dizide Afrika'da görev yapan Zeynep karakterine hayat verecek. Hem reklam filmi hem de yeni dizisiyle yeniden kamera karşısına geçen Özçelik'in dönüşü, şimdiden magazin dünyasının en çok konuşulan gelişmelerinden biri haline geldi.