Arda Turan ve Aslıhan Doğan Çiftinden Mavi Tur Pozu

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlük koltuğunda başarılı bir dönem geçiren Arda Turan yoğun maç takviminin tamamlanmasıyla soluğu tatilde aldı. Saha kenarındaki tempolu çalışma sürecini noktalamasının ardından vaktini ailesine ayıran genç teknik adam lüks bir tekneyle mavi tura yelken açtı. Eşi Aslıhan Doğan Turan ve çocuklarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim sezonun yorgunluğunu Ege kıyılarında üzerinden atıyor.

Sosyal Medyada Kalp ve Nazar Boncuklu Paylaşım

Tatil anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Arda Turan ailesiyle birlikte çekildiği renkli fotoğraf karelerini kişisel sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü futbol adamının paylaşımına eklediği kalp ve nazar boncuğu emojileri dikkat çekti. Çiftin huzurlu ve neşeli anlarını yansıtan bu kareler kısa süre içerisinde dijital platformlarda geniş bir etkileşim dalgası yarattı. Takipçiler ve yakın dostlar gönderinin altına binlerce beğeni mesajı bıraktı.

Aile Yaşamıyla Örnek Gösteriliyor

Yeşil sahalardaki futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından teknik adamlık kulvarında emin adımlarla ilerleyen Arda Turan özel hayatındaki dengeli tutumuyla adından söz ettiriyor. 2018'de nikah masasına oturduğu Aslıhan Doğan Turan ile mutlu bir beraberlik sürdüren ünlü isim boş zamanlarının tamamını çocuklarının gelişimine ve aile yaşantısına ayırıyor.

Yoğun antrenman programları, deplasman seyahatleri ve şampiyonluk mücadelesinin ardından ailece çıkılan bu deniz yolculuğu ünlü çalıştırıcıya yeni dönem öncesinde büyük bir moral sağlıyor. Çiftin bakir koyları gezerek sürdürdüğü tatil programının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.