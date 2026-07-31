Uzak Şehir Kadrosuna Yeni İsim: Enver'e Onur Özaydın Hayat Verecek

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından "Uzak Şehir" üçüncü sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. AyNa Yapım imzası taşıyan iddialı dizinin yeni bölümlerine dahil olacak karakterler şimdiden izleyicilerde büyük merak uyandırıyor. Senaryoya sonradan eklenecek kilit figürlerden "Enver" karakterine kimin hayat vereceği dizi kulislerinde bir süredir konuşuluyordu. Yapılan görüşmelerin ardından rolün yeni sahibi resmen netleşti. Ekranların deneyimli ismi Onur Özaydın projenin 64'üncü bölümünden itibaren ekibe katılarak seyirci karşısına çıkacak.

Budapeşte'de Yaşayan İlk Aşk: Enver

Başarılı aktör Onur Özaydın, dizide Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya karakterinin geçmişindeki en kritik figürlerden biri olarak konumlanıyor. Alya’nın ilk aşkı sıfatıyla hikayeye adım atacak olan Enver mevcut ilişki dengelerini değiştirmeye hazırlanıyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de lüks ve şık bir restoran işleten karakter güçlü sezgileri, zarafeti, karizması ve özgüveniyle dikkat çekiyor.

Çekimler Macaristan'da Gerçekleşecek

Yapım ekibi senaryonun yurt dışı ayağını ekrana taşımak adına çekim takvimini de planladı. Dizinin teknik ekibi ve oyuncuları Macaristan'da kurulacak set için ön hazırlıklarını tamamladı. Ekibin 15 Ağustos ile 20 Ağustos 2026 tarihleri arasında Budapeşte’de yoğun bir çekim maratonuna gireceği öğrenildi. Çekilecek özel sahnelerle birlikte projenin görsel atmosferi zenginleşirken Avrupa'daki çekimlerin dizinin ekran başarısına da olumlu yansıması bekleniyor.

Kadro Yeni İsimlerle Güçleniyor

Yayınlandığı iki sezon boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım yeni dönemde hikaye evrenini genişletmeyi sürdürüyor. AyNa Yapım'ın titizlikle yürüttüğü hazırlık süreci kapsamında kadroya dahil olan Onur Özaydın karakterin geçmişten getirdiği bağlarla diziye yeni bir soluk getirecek. Karakterin gelişiyle birlikte Alya'nın geçmişi ile yüzleşme süreci hız kazanırken 64'üncü bölüm itibarıyla başlayacak yeni dönem izleyicilere yüksek tempolu bir ekran deneyimi vadedecek.