Yıllar sonra gelen itiraf! Bülent Ersoy Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan ile üç yıl aşk yaşamış!

Yıllar sonra Safiye Soyman ve Banu Alkan ile bir araya gelen Diva Bülent Ersoy, "Dünya Güzellerim" adlı programı YouTube üzerinden sunmaya başladı.

Bülent Ersoy, programın üçüncü bölümünde, 2005 yılında hayatını kaybeden 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan Fahrettin Aslan ile ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti. Daha önceki bir açıklamasında Ersoy, "Fahrettin Bey, beni iyiliğim için çok dövdü" demişti.

Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan da, “Bülent Ersoy, benim cici annem. Aynı zamanda askerlik arkadaşımızdı. İkimiz de bahriyeliydik. Bülent, amiral botlarında, ben de hücum botlarında görevliydim. Haliç’teki Taşkızak Tersanesi’nde karşılaşırdık. Yıllar sonra ‘Bülent Bey’ dediğim için beni mahkemeye verdi. Ama hakime, “Hanımefendi askerlik arkadaşım olur” deyince dava düştü. Şu anda Bülent ile iki günde bir görüşüyoruz” açıklamasını yapmıştı.

İzleyicilerden büyük ilgi gören programda Bülent Ersoy, Fahrettin Aslan ile yaşadığı aşkı anlattı ve ilişkilerinin üç yıl sürdüğünü itiraf etti. Bu itiraftan sonra Safiye Soyman, "Bunu bilmiyordum" yanıtını verdi.