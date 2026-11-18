Ekranların fenomen komedi programı Güldür Güldür Show bünyesinde canlandırdığı Mesut karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Uğur Bilgin hayatının en özel heyecanını yaşıyor. Başarılı sahne performansının yanı sıra mütevazı özel yaşantısıyla da magazin dünyasının takdirini toplayan ünlü oyuncu ile eşi İrem Uslu ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Müjdeli haberi kendi sosyal medya hesabından duyuran Bilgin, kısa sürede binlerce tebrik mesajı aldı.

Sade Bir Törenle Evlenmişlerdi

Uzun süreli birlikteliklerini taçlandırma kararı alan Uğur Bilgin ve İrem Uslu 2023 yılının ağustos ayında aileleri ile yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle dünyaevine girmişti. Zarafeti ve duru güzelliğiyle dikkat çeken İrem Uslu nişan merasiminde olduğu gibi düğün gününde de abartıdan uzak, sade bir gelinlik tercih ederek moda takipçilerinden tam not almıştı.

Çiftin Oğullarına Verdiği İsim Belli Oldu

Evlilikleri boyunca sosyal medya profillerinden sık sık huzur dolu aile karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü çift geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu. Sağlıklı bir doğum sürecinin ardından minik bebeklerini kucaklarına alan ikilinin, bir erkek evlat sahibi oldukları öğrenildi. Uğur Bilgin ve İrem Uslu çifti, dünyaya gözlerini açan oğullarına geleneksel ve anlamlı bir tercih yaparak Yusuf adını verdi.

Hem sanat camiasından meslektaşları hem de sadık hayranları, çiçeği burnunda anne babaya iyi dileklerini ileterek mutluluklarına ortak oldu.