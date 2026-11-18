Gönül Dağı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali önceki gün bir etkinlikte görüntülendi. Magazin gazetecileriyle ayaküstü sohbet eden oyuncu sorulara içtenlikle cevap verdi.



Etkinlikte Ortaya Çıktı



Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Gülsim Ali Hakan Eroğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Aesthetics Circle Master Class programına onur konuğu olarak katıldı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu estetik operasyonlara bakış açısını anlattı.

"Estetiğim Yok"



"Benim estetiğim yok" diyen başarılı aktrist, "Şimdilik estetik düşünmüyorum. İçten güzellikten yanayım" dedi.

Küçük Yaşlarda Yapılan Estetiğe Tepki

Son dönemde sosyal medyada ve genç yaş gruplarında giderek yaygınlaşan estetik müdahalelere de değinen Gülsim Ali bu durumdan duyduğu rahatsızlığı gizlemedi ve "Küçük yaşlarda yaptırılan estetik işlemlerine de karşıyım" ifadelerini kullandı.