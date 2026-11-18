Bir dönemin fenomen dizisi Asmalı Konak, güçlü oyuncu kadrosuyla ve unutulmaz hikâyesiyle Türk televizyon tarihindeki yerini koruyor. Ama dizinin kamera arkasında herkes için güzel anılar birikmemiş. Yapımda hayat verdiği karakterle hafızalara kazınan Goncagül Sunar, yıllar sonra katıldığı bir programda oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı zorluklardan söz etti. Genç yaşta set ortamında zorbalığa maruz kaldığını anlatan oyuncu, eve gidip ağladığı günleri de unutmadığını söyledi.

Eve Gidip Ağlıyormuş

Goncagül Sunar'ın oyunculuk serüveni 1990'lı yıllarda Mahallenin Muhtarları dizisiyle başladı. Henüz 21 yaşındayken televizyon dünyasına adım atan oyuncu, o dönemde set koşullarının bugünkünden çok farklı olduğunu anlattı.

Kostüm departmanının bulunmadığı, oyuncuların kendi kıyafetlerini hazırladığı dönemlerden bahseden Sunar, makyaj imkânlarının da oldukça sınırlı olduğunu söyledi. Hatta sete ulaşmak için zaman zaman otostop çektiğini, kazandıkları paraları zarflar içinde aldıklarını anlattı. Genç yaşta başladığı bu meslekte hem çalışma koşullarıyla hem insan ilişkileriyle mücadele etmek zorunda kaldı.

"Kendi kıyafetlerimizle oynuyorduk."

Oyuncunun açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm maruz kaldığı zorbalığa ilişkindi. Katıldığı programda geçmişte yaşadığı olayları anlatan Sunar, özellikle bir sette kendisini çok çaresiz hissettiğini belirtti.

O günleri "Yaprak gibi titrediğim bir setti." sözleriyle anlatan oyuncu, bazı zamanlar eve gidip ağladığını söyledi. Kendisini küçümseyen ve kaba davranan bir erkek oyuncunun tavırlarından rahatsızlık duyduğunu da dile getirdi. Sunar, yaşadığı bu deneyimin ardından söz konusu kişiyle yeniden aynı projede çalışmayı tercih etmeyeceğini açıkça ifade etti.

Üstelik oyuncu, benzer davranışlara başka kadın meslektaşlarının da maruz kaldığını duyduğunu belirtti. Yıllar sonra yaptığı bu açıklamalarla setlerdeki güç ilişkilerine ve çalışma ortamına ilişkin önemli bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Asmalı Konak Yılları Kolay Geçmedi

Goncagül Sunar, 2002 yılında yayınlanmaya başlayan Asmalı Konak dizisinde Dicle karakterine hayat verdi. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği, Meral Okay'ın senaryosunu kaleme aldığı yapım, Kapadokya'da gerçekleştirilen çekimleri ve geniş oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gördü.

Sunar, programda dizinin çekimlerinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü ve bu dönemin kendisine çok uzun geldiğini de anlattı. Kapadokya'nın güzelliklerinden etkilense de yoğun çalışma temposunun zaman zaman yorucu olduğunu belirtti.