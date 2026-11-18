Türk tiyatrosunun usta ismi Müjdat Gezen katıldığı bir televizyon programında sanat dünyasının Diva'sı Bülent Ersoy ile ilgili yıllardır merak edilen bir anısını ilk kez paylaştı. Berna Laçin'in konuğu olan Gezen Bülent Ersoy'un soyadının nasıl ortaya çıktığını ve o dönem gazino kulislerinde yaşananları samimi bir dille anlattı.

"Erkoç Pehlivan İsmi Gibi Duruyordu Ersoy Yaptım"

Geçmişte Maksim Gazinosu'nda çalıştığı ve aynı dönemde Milliyet Gazetesi'nde yazılar yazdığı yılları anlatan Müjdat Gezen efsanevi soyadı değişiminin hikayesini şu sözlerle aktardı:

"Soyadını koydum onun. Benden çıktı. O yazdı hayat hikayesinde. Soyadı babam dedi. Ben Maksim Gazinosu'nda çalışıyorum. Milliyet Gazetesi'nde de yazılar yazıyorum. Bir gün Fahrettin Aslan aradı 'Gel' dedi. Kurşun kalemle tam sayfa afiş hazırlanırdı. Gönül Akkor, Bülent Erkoç, Müjdat Gezen, Beyaz Kelebekler şu bu... Biraz sonra şu çocuk gelecek bir bak dedi. Ama daha gelmeden bu soyadını gördüm. Dedim ki abi yani Erkoç diye bunu pehlivan zannedebilirler. Ben daha çocuğu görmedim. Erkoç güzel türkücü adı olabilir ama assolist narin bir şeymiş bu da. Sakalları filan da var fotoğrafına da baktım. Londra'da ameliyat olduğu günü de anlatırım. Geldi bu kibar bir çocuk. Erkoç'u hemen silip Ersoy yaptım."

Londra'daki Ameliyat Sonrası Mantı Anısı Herkesi Güldürdü

Anlatımına Bülent Ersoy'un Londra'daki ameliyatı sonrasına dair eğlenceli bir detayla devam eden usta oyuncu o gün evde yaşananları ise şu anekdotla paylaştı:

"Bu ameliyattan iki gün olmuş çıkalı. Türker İnanoğlu dedi ki ya Gülşen Bubikoğlu, Nevzat Okçugil, bu mantı istemiş. Şunu evden alıp gelsene dedi. Ev çok yakın taksiye binip gittim. İndi geldi 'İyiyim' dedi. Geldik eve Londra'da mantı yapmışlar. Bu mantıdan bir kaşık aldı itti. 'İtalyan mantısı bu yemem' dedi. Yemedi mantıyı biz götürdük mantıyı. İnanamadım ama..."