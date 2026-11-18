Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Pınar Altuğ uzun süredir magazin gündemini meşgul eden Bebek'teki lüks dairesiyle yeniden konuşuluyor. Daha önce satış söylentilerini kesin bir dille yalanlayan ünlü oyuncunun eşsiz Boğaz manzarasına sahip evini 85 milyon TL karşılığında elden çıkardığı öne sürüldü.

Daha Önce Satış İddialarını Yalanlamıştı

Çocuklar Duymasın dizisiyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın Bebek'te bulunan lüks dairesi için yılın ilk aylarında da satış haberleri basına yansımıştı. O dönem ev için 2.5 milyon dolar talep edildiği konuşulurken Altuğ "Hayır satmadık. Birileri ilgilendi ama satış olmadı" sözleriyle iddialara noktayı koymuştu.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt kaleme aldığı son yazısında ünlü çiftin bu kez satış işlemini tamamladığını iddia etti. Cankurt güncel kurla yaklaşık 1.7 milyon dolara denk gelen satışa dair detayları şu sözlerle paylaştı:

"Yıllardır 'sattı', 'satıyor' diye haberler çıkan evini bu kez gerçekten satıp Boğaz'la irtibatını kopardı. Altuğ'un evini kaça sattığını da öğrendim. Tam tamına 85 milyon TL'ye. Bu yılın başındaki haberlerde 2.5 milyon dolara sattığı haberleri çıkmıştı ama bugünkü kurla o rakamın çok altında 1.7 milyon dolara evini satmış oldu. Bakalım bu parayla ne yapacak ihtiyacı mı var yoksa yatırım mı yapacak? Yakında onu da öğrenirim."

Yakın Zamandaki Borç Açıklaması da Dikkat Çekmişti

Satış iddiasının yanı sıra Pınar Altuğ'un geçtiğimiz günlerde arkadaşlık ilişkileri ve borç para verme üzerine yaptığı değerlendirmeler de gündemdeki yerini koruyor. Günümüz ekonomik koşullarında bu durumun hassasiyetine değinen Altuğ konuyla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etmişti:

"Yağmur hep onu söyler verirsen de arkadaşlığın zarar görecek vermezsen de arkadaşlığın zarar görecek diye. Arkadaşını ne kadar sevdiğin önemli. Bu çok zor bir şey. Ya bir prensip kararı alacaksınız hayatınızda. Günümüz ekonomik koşulları düşünülürse zor bir durum... Akraba borç gibi değil de yardım olarak düşünmek gerek."