Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımlarından olan Ezel'in Kerpeten Ali'si, onu büyük bir şöhrete ulaştıran bu yapımda neredeyse rol almayacakmış. 2009 yılında ilk bölümünün yayınlanmasıyla büyük ses getiren televizyon dizisi, 2011 yılında final yapmıştı. Aradan onca zaman geçmesine rağmen hâlâ konuşulan, yeni kuşaklar tarafından da izlenmeye devam eden bu projede rol alan oyuncular, kariyerlerinin en iyi işlerinden birinde yer almış oldu. Bunlardan biri olan Barış Falay, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekti.

Senaryoyu Okumamış Bile

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde "Merhaba!" diyen Barış Falay, Ezel dizisi için bir değil iki kez teklif almış. Proje ona ilk geldiğinde senaryoyu dahi okumamış ve doğrudan reddetmiş. "Tamam, teşekkür ederim. Ben oynamayacağım." diye kestirip atmış. İlginçtir ki teklifin geldiği yıl dizinin çekimleri başlamamış. Sonraki yıl Kerpeten Ali rolü Falay'a yeniden teklif edilmiş. Ünlü oyuncu teklife hâlâ sıcak bakmıyormuş. Ancak projeyi okumadan rolü reddetmesinin doğru olmayacağı yönündeki yorumlar üzerine senaryoya bakmayı kabul etmiş.

"Bu İş Tutmazsa Ben Bir Daha Televizyon Senaryosu Okumam!"

O dönem sektörü bilmediğini söyleyen Barış Falay, "Ayıp olmasın. Bir okuyayım bari." demiş. Senaryoyu okumaya başlamış ve projeyi çok beğenmiş. Senaryonun gücü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek o anda evde olan eşi Esra Ronabar'a "Eyvah!" diye seslenmiş. Ronabar ise "O kadar mı iyi?" diye sormuş. Barış Falay kendinden çok emin bir şekilde "Bu iş tutmazsa ben bir daha televizyon senaryosu okumam!" ifadesini kullanmış.

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı bu yapım Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Bade İşçil, Burçin Terzioğlu gibi güçlü isimleri bir araya getiren efsanevi yapımlar arasında bulunuyor. Kerpeten Ali rolüyle kadroya dâhil olan Barış Falay'ın yerine o rolde bir başkasını düşünmekse hayli zor.